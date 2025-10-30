Trump: Muungano Wetu wa Kijeshi na Korea Kusini ni Imara Kuliko Wakati Wowote Ule

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu Al Jazeera, Donald Trump, Rais wa Marekani, alisema: “Korea Kusini imekubali kulipa Dola bilioni 350 kwa Marekani kwa kubadilishana na kupunguza ushuru wetu.”

Aliongeza: “Korea Kusini imekubali kununua kiasi kikubwa cha mafuta na gesi yetu, na uwekezaji wa kampuni za Korea nchini mwetu utazidi Dola bilioni 600.”

Rais wa Marekani aliendelea kudai kwamba muungano wa kijeshi wa nchi yake na Korea Kusini ni imara kuliko wakati wowote ule.

Aliongeza: “Nimekubali kwamba manowari ya nyuklia ijengwe kwa ajili ya Korea Kusini badala ya manowari zake za dizeli.”

Trump alisema anatarajia kwa hamu kukutana na Rais wa China katika masaa yanayokuja.