Bloomberg: Trump Kukutana na Waziri Mkuu wa Hungary Mnamo Novemba 8

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, Bloomberg iliripoti juu ya mkutano kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Hungary katika Ikulu ya White House.

Kulingana na chombo hicho cha habari, Trump anatarajia kukutana na Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orbán mnamo Novemba 8 huko Washington.

Ingawa eneo kamili la mkutano huu bado halijakubaliwa, Orbán alitangaza wiki hii kuhusu safari yake inayokuja hivi karibuni kwenda Washington.

Hadi sasa, hakuna habari au taarifa zaidi zilizotolewa kuhusu mada kuu za mashauriano kati ya viongozi hao wawili.