Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu Shirika la Habari la RIA Novosti, Dmitry Peskov, Msemaji wa Ofisi ya Rais wa Urusi, alitangaza leo Jumatano katika taarifa: «Trump anaonyesha kujitolea kwa dhati kwa mawazo yanayohusiana na amani. Urusi lazima ifanye mazungumzo na Trump kulingana na maslahi yake.»

Msemaji wa Ofisi ya Rais wa Urusi aliendelea: «Trump anajitahidi kwa dhati kusaidia katika kutatua mzozo wa Ukraine, na Moscow inatathmini suala hili kwa chanya. Kuachana na mtazamo wa ulimwengu wa chuki dhidi ya Urusi na Ulaya katika siku za usoni si jambo linaloweza kufikirika. Sidhani kama hamasa ya kijeshi ya Ulaya itawahi kupungua. Putin alifuatilia kwa karibu taarifa kuhusu jaribio la ‘Poseidon’. Jaribio la silaha za kisasa za Urusi linafanywa kulingana na kanuni zote za kimataifa na makubaliano ya pande mbili.»