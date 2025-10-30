Mwitikio wa Sweden kwa Mauaji ya Halaiki huko Al-Fashir, Sudan

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu Al Jazeera, Wizara ya Mambo ya Nje ya Sweden leo Jumatano ilitoa taarifa ikilaani kutokea kwa mauaji makubwa nchini Sudan.

Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Sweden kuhusu suala hili, imesema: «Vikosi vya Msaada wa Haraka vina jukumu la kulinda raia katika maeneo yanayodhibitiwa nao nchini Sudan.»

Taarifa hiyo inaongeza: «Pande zote nchini Sudan lazima ziheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na zirudi kwenye meza ya mazungumzo.»

Jeshi la Pamoja lenye Silaha huko Darfur, magharibi mwa Sudan, jana lilituhumu Vikosi vya Msaada wa Haraka kwa kuua raia 2,000 katika mji wa Al-Fashir kati ya Oktoba 26 na 27.

Mji uliozingirwa wa Al-Fashir umeshuhudia mapigano makali katika siku za nyuma kati ya jeshi la Sudan na Vikosi vya Msaada wa Haraka, ambavyo Jumapili vilitangaza kudhibiti sehemu za mji, ikiwemo makao makuu ya jeshi. Inasemekana kuwa baada ya kudhibitiwa kwa Al-Fashir, mauaji ya halaiki yameanza katika mji huo.

Vikosi vya Pamoja vyenye Silaha, vinavyopigana bega kwa bega na jeshi la Sudan dhidi ya Vikosi vya Msaada wa Haraka, vilitangaza kwamba wanamgambo wa RSF wamefanya uhalifu wa kutisha dhidi ya raia wasio na hatia katika mji wa Al-Fashir na kuwaua raia zaidi ya 2,000 wasio na silaha, ambao wengi wao walikuwa wanawake, watoto na wazee, katika ukimya wa ulimwengu.