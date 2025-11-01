Mpango wa Misri kuhusu Usitishaji Mapigano wa Lebanon na Silaha za Hizbullah

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Al Mayadeen, vyanzo vya vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni viliripoti kwamba Misri inatayarisha mpango wa kisiasa wa kupunguza mvutano kati ya Lebanon na utawala huo.

Kulingana na ripoti hiyo, vyanzo vya kisiasa vya Kiarabu vimeripoti kuwa mpango huo unajumuisha kuimarisha usitishaji mapigano nchini Lebanon na kuondoka kwa wanajeshi wa Kizayuni kutoka maeneo matano yanayokaliwa badala ya kusitisha shughuli za kijeshi za Hizbullah kusini mwa Mto Litani.

Ripoti inasema kwamba utaratibu utaanzishwa chini ya usimamizi wa nchi za Kiarabu na Uturuki ili kutekeleza makubaliano haya. Mpango huo unasisitiza umuhimu wa uratibu kati ya Iran na Saudi Arabia ili kuiweka Lebanon mbali na migogoro ya kikanda; huku maafisa wa nchi yetu wakiwa wamesisitiza mara kwa mara kutokuwa na uingiliaji katika masuala ya ndani ya Lebanon.

Ni muhimu kutambua kwamba utawala wa Kizayuni tangu kutekelezwa rasmi kwa usitishaji mapigano nchini Lebanon umekiuka makubaliano haya zaidi ya mara elfu tano, wakati Hizbullah ya Lebanon imetimiza ahadi zake zote.

Katika ripoti hiyo iliyotajwa, inasemekana kuwa, kwa mujibu wa mpango wa Misri, Hizbullah inaweza kuhifadhi silaha zake, lakini haiwezi kuziboresha au kuzitumia!