Mkutano wenye anuani “Haki za Taifa na Uhuru Halali katika Mtandao wa Kidijitali kwa mujibu wa mtazamo wa kifikra wa A.Khamenei” Utafanyika karibuni

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Mohammad Sadegh Farahani, Naibu wa Masuala ya Kisheria na Bunge wa Kituo cha Kitaifa cha Mtandao wa Taifa, ametangaza kuwa Jumapili ijayo (tarehe 18 Aban 1404), Kituo hicho kitatangaza mkutano wa kimataifa wenye kichwa “Haki za Taifa na Uhuru Halali katika Mtandao wa Kidijitali kwa mujibu wa mtazamo wa kifikra wa Ayatollah Khamenei”.

Farahani alisema kuwa mojawapo ya malengo ya mkutano huu ni kurejelea fikra na mtazamo wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi kuhusu haki za wananchi na uhuru halali. Malengo mengine ni kueleza mfumo bora wa haki za wananchi na uhuru halali, kuhakikisha na kulinda haki hizi, na kuimarisha utekelezaji wake kwa mujibu wa maoni na fikra za Kiongozi Mkuu.

Aidha, Farahani aliongeza kuwa siku ya mkutano, waandishi wote wa makala, hasa makala zilizochaguliwa, wataheshimiwa kwa michango yao.

Miongoni mwa mada kuu za mkutano, alibainisha:

Haki ya kufurahia mazingira yanayosaidia ukuaji wa maadili na mfumo wa kisheria wa yaliyomo mtandaoni.

Haki ya mfumo wa kisheria unaohusiana na udhibiti wa data na utunzaji wa data.

Haki ya mfumo wa kisheria wa usalama wa uzalishaji na usambazaji wa taarifa.

Haki ya mfumo wa kisheria wa umiliki wa kidijitali.

Haki ya mfumo wa kisheria unaohusiana na matangazo na ushawishi wa kisiasa mtandaoni.

Haki ya kuamua hatima na utawala unaotokana na wananchi.

Haki ya uwazi katika mtandao na mfumo wa kisheria unaohusiana na upatikanaji wa data kwa umma.

Haki ya elimu na mfumo wa kisheria wa elimu na uelewa wa vyombo vya habari mtandaoni.

Haki ya faragha na ulinzi wa data binafsi.

Haki ya heshima ya kibinadamu na mfumo wa kisheria wa ulinzi wa watoto mtandaoni.

Farahani pia alitaja kuwa mkutano wa awali wa maandalizi umeshafanyika katika Kituo cha Mtandao wa Taifa, ukiwa na mkutano tatu wa awali uliohudhuriwa na wadau wa sekta binafsi, wataalamu na wachambuzi. Mkutano huu wa awali ulijumuisha mada kama: