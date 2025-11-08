Kupitishwa kwa Hati ya Cyrus ni ishara ya kuendelea kuwepo kwa Iran katika dhamiri ya ustaarabu wa binadamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Abna, Rais wetu, Masoud Pezeshkian, aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X: "Kupitishwa kwa Hati ya Cyrus katika UNESCO ni ishara ya kuendelea kuwepo kwa Iran katika dhamiri ya ustaarabu wa binadamu. Iran ni chanzo cha utamaduni wa mazungumzo, ustahimilivu, haki, na kuishi pamoja. Iran ya Kiislamu leo pia inaweza kuwa msukumo wa amani na mshikamano katika eneo na ulimwengu."