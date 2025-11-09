  1. Home
Tishio Hatari Zaidi Dhidi ya Israel Kwa Mujibu wa Golan

9 Novemba 2025 - 10:09
News ID: 1748290
Source: ABNA
Kiongozi wa moja ya vyama vya upinzani katika maeneo yaliyokaliwa alielezea tishio hatari zaidi dhidi ya utawala wa Kizayuni katikati ya waandamanaji wa Kizayuni.

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Russia Al-Youm, Yair Golan, kiongozi wa chama kinachojulikana kama "Wademokrati" katika utawala wa Kizayuni, alisema wakati wa maandamano ya usiku wa jana katika maeneo yaliyokaliwa: "Tunaingia mwaka wa uchaguzi, na hatua hii ni nyeti sana. Baraza la Mawaziri la Netanyahu linachukuliwa kuwa baraza la mawaziri lililoshindwa zaidi katika historia ya Israel."

Aliongeza: "Baraza la Mawaziri la Netanyahu linachukuliwa kuwa tishio hatari zaidi la kimaumbile dhidi ya Israel."

Waandaaji wa maandamano haya pia walitangaza kuwa wataendelea kufanya maandamano katika maeneo yaliyokaliwa. Pia walitaja njama za Baraza la Mawaziri la Netanyahu dhidi ya mfumo wa mahakama na kuzuia kuundwa kwa kamati ya kutafuta ukweli kuhusu operesheni ya "Kimbunga cha Al-Aqsa."

