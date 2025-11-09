Mchambuzi wa Kizayuni: Kunyang'anya silaha kikamilifu kwa Hezbollah na Hamas Hakuwezekani

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Yedioth Ahronoth, Michael Milshtein, mkuu wa Chama cha Utafiti wa Palestina katika Chuo Kikuu cha Tel Aviv, alikiri kwamba kunyang'anya silaha kikamilifu kwa Hezbollah na Hamas kunakabiliwa na vikwazo vikubwa katika suala la utekelezaji.

Aliongeza kuwa kufanikisha lengo hili kunahitaji uvamizi mkubwa wa kusini mwa Lebanon na labda Ukanda wa Gaza, na kubaki kwa wanajeshi wa Kizayuni katika maeneo haya mawili kwa muda mrefu, jambo ambalo hatimaye litakuwa na athari nzito za kisiasa, kijeshi, na kiuchumi kwa Tel Aviv.

Milshtein alisema kwamba ni lazima kuachana na udanganyifu wa kijeshi na kisiasa ili kufikia malengo yasiyo ya kweli, kwa sababu kuweka malengo haya kwa upande mmoja kunaweza kusababisha vita vya muda mrefu ambavyo vitadhoofisha zaidi hadhi ya kimataifa ya utawala wa Kizayuni na kuisukuma kwenye vinamasi visivyo na mwisho. Haipaswi kutolewa kauli mbiu kama vile "Kuangamiza Hezbollah," kwa sababu baada ya hapo swali linatokea: Je, kauli mbiu hii inatekelezeka na ina matokeo gani ya kivitendo?