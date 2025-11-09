Guardian Yafichua: Gereza la Chini kwa Chini la Israel Linalojulikana Vibaya kwa Kuwatesa Wapalestina

Kulingana na shirika la habari la ABNA, gazeti la Uingereza The Guardian lilifichua katika ripoti ya kipekee kwamba utawala wa Kizayuni unawashikilia Wapalestina kadhaa wanaoishi Ukanda wa Gaza katika gereza la chini kwa chini liitwalo “Rakefet”, ambalo lina uhusiano na gereza la Ayalon. Wafungwa hawa wa Kipalestina wamenyimwa mwanga wa jua au mawasiliano na ulimwengu wa nje.

Katika ripoti hiyo inasema kwamba wafungwa hawa wa Kipalestina, kulingana na taasisi za haki za binadamu, wanahifadhiwa katika hali ya mateso ya makusudi. Kwa mfano, miongoni mwao kuna muuguzi na muuzaji wa vyakula ambaye ana umri wa miaka 18 tu; raia ambao hawana mashtaka yoyote dhidi yao. Wanapigwa kama ilivyo katika vituo vingine vya kizuizini vya utawala wa Kizayuni.

Ripoti hiyo inaendelea kusisitiza kwamba gereza hilo lilijengwa katika miaka ya themanini ya karne iliyopita kwa ajili ya kuwashikilia wanachama wa magenge ya wahalifu ya Kizayuni. Gereza hili lililojulikana vibaya lilifungwa, lakini lilifunguliwa tena kwa amri ya Itamar Ben-Gvir, Waziri wa Usalama wa Kitaifa wa utawala wa Kizayuni, baada ya operesheni ya "Kimbunga cha Al-Aqsa." Ben-Gvir amejisifu mara kwa mara kwa matibabu mabaya ya wafungwa wa Kipalestina. Wafungwa hawa wanakabiliwa na vipigo, mashambulizi ya mbwa, na wamenyimwa matibabu na chakula cha kutosha.