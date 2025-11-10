Kukimbia kwa Raia wa Venezuela kutoka Marekani; Amerika Si Salama Tena kwa Wakimbizi

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu The Washington Post, wakati mamia ya maelfu ya raia wa Venezuela wamehamia Marekani katika miaka ya hivi karibuni, na hata baadhi yao walikuwa tayari kupata hifadhi nchini humo, Idara ya Uhamiaji ya Marekani iliwapa muda hadi Ijumaa iliyopita kuondoka katika ardhi ya Marekani.

Gazeti hilo la Marekani liliandika: "Mamia ya maelfu ya raia wa Venezuela wanaoishi Marekani wamelazimika kuondoka Marekani au kujaribu kutafuta njia ya kuendelea kukaa baada ya kumalizika kwa muda uliowekwa na Idara ya Uhamiaji. Wengi wa watu hawa wanafunga biashara zao, wanauza nyumba zao, na wanajiandaa kuondoka Marekani."

Hali ya Ulinzi wa Muda (Temporary Protected Status - TPS) kwa raia wa kigeni katika hali ya migogoro nchini mwao inawaruhusu wahamiaji kubaki Marekani katika hali za dharura. Ijumaa iliyopita, hali ya ulinzi wa muda kwa raia wa Venezuela ilikwisha. Serikali ya Marekani inazuia upatikanaji wa fursa za hifadhi, inasitisha mipango ya pensheni, na inamaliza msaada wa kibinadamu kwa raia wa Venezuela, Honduras, na Nicaragua.

Data inaonyesha kuwa Idara ya Uhamiaji ya Marekani imeongeza sana idadi ya vizuizi na utekelezaji wa sera zake za uhamiaji, na imeongeza mara mbili uwezo wa vituo vya kizuizi. Aidha, Bunge la Marekani limeidhinisha bajeti ya karibu dola bilioni 170 kwa ajili ya usalama wa mpaka na utekelezaji wa sera za uhamiaji.

Vikundi vinavyotetea haki za wahamiaji na baadhi ya mashirika ya kimataifa vimekosoa hatua hii na kutoa wito wa kuongeza msaada kwa wahamiaji walio katika mazingira magumu.