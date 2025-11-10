Maduro: Hatutakubali Usimamizi Wowote

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Al Mayadeen, "Nicolás Maduro" katika ujumbe kwa Mkutano wa Wakuu wa Jumuiya ya Nchi za Amerika ya Kusini na Karibiani (CELAC) na Umoja wa Ulaya alisema: "Ninawaomba viongozi kuufanya mkutano huu kuwa hatua ya dhati ya kutangaza ulinzi usio na masharti wa Amerika yetu."

Aliongeza: "Venezuela inatangaza wazi kabisa kwamba haikubali na haitakubali aina yoyote ya usimamizi."

Ikumbukwe kwamba serikali ya Rais wa Marekani, Donald Trump, ilianzisha vita dhidi ya Venezuela kwa kisingizio cha kupambana na walanguzi wa dawa za kulevya na ilishambulia baadhi ya maeneo katika nchi hiyo. Wakati huo huo na mashambulizi haya, Marekani pia iliweka shinikizo la kisiasa kwa Venezuela ili kumuondoa Maduro madarakani na kudhibiti ushawishi wake katika kanda.