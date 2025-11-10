Maelezo ya Safari ya Ujumbe wa Ngazi ya Juu wa Urusi Nchini Misri

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Sputnik, Huduma ya Waandishi wa Habari ya Baraza la Usalama la Urusi ilitangaza kwamba "Sergey Shoigu," Katibu wa Baraza la Usalama la Urusi, aliwasili Cairo Jumapili akiwa kiongozi wa ujumbe wa mashirika mbalimbali kwa ajili ya mazungumzo na viongozi wakuu wa kisiasa na kijeshi wa Misri.

Katika uwanja wa ndege, Shoigu alipokewa na "Faiza Abou El Naga," Mshauri wa Usalama wa Kitaifa wa Misri, na "Georgy Borisenko," Balozi wa Urusi nchini Misri.

Kulingana na ripoti hiyo, ujumbe wa Urusi unatarajiwa kukutana na Rais wa Misri, Abdel Fattah al-Sisi, Mshauri wa Rais, "Faiza Abou El Naga," Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri, "Badr Abdel Atty," Waziri wa Ulinzi na Viwanda vya Kijeshi, "Abdel Moneim Saker," na maafisa wengine wa usalama wa Misri.

Ujumbe huu wa Urusi unajumuisha wawakilishi kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Sheria, Viwanda na Biashara, Huduma ya Shirikisho la Ushirikiano wa Kijeshi na Kiufundi, Roscosmos, Rosatom, na wengine.

Ushirikiano wa pande mbili, ikijumuisha mahusiano ya kijeshi na kijeshi-kiufundi, mazungumzo ya vikosi vya utekelezaji wa sheria na huduma maalum (usalama wa habari na kupambana na ugaidi), na miradi ya kimkakati katika nyanja za biashara, nishati, na usalama wa chakula, ndiyo ajenda ya mikutano hii.