Trump: Tuko Karibu Kufikia Makubaliano Tofauti na India

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu Al Jazeera, Rais wa Marekani Donald Trump alisema: India ni mshirika wetu mwenye nguvu zaidi katika eneo la Bahari ya Hindi na Pasifiki.

Aliongeza: Tuko karibu kufikia makubaliano na India ambayo ni tofauti na makubaliano yaliyopita.

Siku chache zilizopita, Trump, akieleza kuwa Waziri Mkuu wa India, Narendra Modi, ni rafiki yake, alisema: India imepunguza ununuzi wake wa mafuta kutoka Russia.

Pia alitangaza kuwa anapanga kutembelea nchi hiyo mwaka ujao kwa mwaliko wa Waziri Mkuu wa India.

Mapema mwaka huu, Trump aliweka ushuru wa asilimia 50% kwa bidhaa za India zinazosafirishwa kwenda Marekani ili kuishinikiza New Delhi kusitisha ununuzi wa mafuta kutoka Russia.

Hili liliongeza mvutano kati ya pande hizo mbili.