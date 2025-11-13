Al Mayadeen Iliyachapisha Toleo la Ripoti ya Ushirikiano wa Iran na Shirika

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, mtandao wa Al Mayadeen ulitangaza kuwa umepokea nakala ya ripoti ya Mkurugenzi Mkuu wa IAEA, "Rafael Grossi", kuhusu utiifu wa Iran kwa Mkataba wa Kutoeneza Silaha za Nyuklia na Mkataba wa Cairo kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran.

Kulingana na ripoti ya Al Mayadeen, "Iran imelifahamisha Shirika kwamba ushirikiano wowote na IAEA utategemea uamuzi wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Iran."

Al Mayadeen iliongeza: "Ripoti ya Grossi inaashiria kwamba Shirika limepoteza ujuzi wake wa mara kwa mara kuhusu hifadhi ya nyenzo za nyuklia za Iran ambazo nchi hiyo ilikuwa imetangaza hapo awali."

Mtandao huo wa televisheni ulimnukuu Grossi akisema: "Kukosekana kwa taarifa na kutoweza kwa Shirika kuhakiki kiasi cha urani iliyoboreshwa sana ambayo Iran imezalisha na kukusanya, ni chanzo cha wasiwasi mkubwa."