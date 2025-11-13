Vikwazo Vipya vya Marekani Dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Abna, Wizara ya Hazina ya Marekani leo Jumatano imetangaza vikwazo vipya vinavyohusiana na Iran.

Tovuti ya Wizara ya Hazina ya Marekani imedai kuhusu hili: "Leo, Ofisi ya Kudhibiti Mali za Kigeni (OFAC) ya Wizara ya Hazina ya Marekani inalenga vikwazo watu 32 binafsi na mashirika yaliyoko Iran, Umoja wa Falme za Kiarabu, Uturuki, China, Hong Kong, India, Ujerumani na Ukraine, ambao wanaendesha mitandao mingi ya manunuzi kwa ajili ya kuunga mkono utengenezaji wa makombora ya balistiki na ndege zisizo na rubani (UAV) za Iran."

Kulingana na tangazo la tovuti hiyo, John C. Hurley, Naibu Katibu wa Hazina ya Marekani anayehusika na Ugaidi na Taarifa za Kifedha, alidai: "Kote ulimwenguni, Iran inatumia mifumo ya kifedha ili kupata vipuri kwa ajili ya programu zake za nyuklia na silaha za kawaida! Kwa agizo la Rais Trump, tunaweka shinikizo kubwa zaidi kwa Iran ili kukomesha tishio la nyuklia la Tehran."

Madai ya Washington yanakuja wakati ambapo Iran imetangaza mara kwa mara kwamba mpango wa makombora na UAV wa Tehran ni wa kujilinda tu na kwamba mpango wake wa nyuklia pia ni wa amani.

Hii inakuja wakati ambapo, katika miezi iliyopita na katikati ya mashauriano yasiyo ya moja kwa moja kati ya Tehran na Washington, Marekani na Wazayuni wakaaji walishambulia Iran, kinyume na mikataba yote ya kimataifa.