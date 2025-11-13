Maelezo ya Urusi Kuhusu Misingi ya Mashauriano Kati ya Lavrov na Araghchi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Abna, likinukuu Shirika la Habari la Sputnik, Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi leo Jumatano ilitoa taarifa ikisema: "Mazungumzo ya simu yalifanyika kati ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi, Sergey Lavrov, na Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi."

Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi kuhusu hili inasema: "Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili walibadilishana maoni kuhusu masuala ya sasa ya nchi mbili na masuala ya kikanda."

Taarifa hiyo iliendelea kuongeza: "Katika mashauriano hayo ya simu, Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Iran na Urusi pia walizitaka Kabul na Islamabad kuendelea na mazungumzo ili kutatua tofauti kupitia njia za kidiplomasia na mbinu zinazozingatia mazungumzo."