Kufanyika kwa Maonyesho ya Uelewa wa Fatimiyya huko Qom

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Hujjatul-Islam Hasan Ali Khoini, Mkurugenzi wa Kikundi cha Kijihad cha Uhamasishaji Roshd, akiweka rambirambi kwa kumbukumbu ya shahada ya Hazrat Fatima Zahra (a.s), alisema: Katika kipindi cha Fatimiyya, Maonyesho ya 15 ya Uelewa wa Fatimiyya yatafanyika, yakijumuisha onyesho la mateso na upweke wa Hazrat Fatima Zahra (a.s).

Alieleza sehemu mbalimbali za maonyesho haya na kusema: Mbali na sehemu ya onyesho la kivuli na makaburi ya Baghai wenye mateso, programu maalum pia zimeandaliwa kwa ajili ya familia.

Mkurugenzi wa Kikundi cha Kijihad cha Uhamasishaji Roshd alieleza kuwa sehemu nyingine za Maonyesho ya 15 ya Uelewa wa Fatimiyya ni michezo na malezi kwa wasichana (Nilufaraneh), glasi za 3D, na kumbukumbu ya safari ya mwisho. Aliongeza kuwa maonyesho haya yatafanyika kuanzia Ijumaa, 14 Novemba 2025 hadi Jumatatu, 24 Novemba 2025, kila siku kuanzia saa 16:00 hadi 21:00, na yatakaribisha wafuasi na wapenzi wa Mama wa Wasad.

Pia aliripoti kuwa: Sambamba na kumbukumbu ya shahada ya Siddiqa Kubra Hazrat Fatima Zahra (a.s), gwaride la huzuni la kifamilia litaandaliwa Jumatatu, 24 Novemba 2025, saa 14:00, kuanzia Jumuiya ya Masumiyya iliyoko kwenye Boulevard Muhammad Amin (s), Tena Njia Salariyeh, kuelekea maziko ya mashahidi wasiojulikana kwenye Boulevard Bu Ali, katika eneo la jengo la Jamiatul-Zahra (a.s.).

Maonyesho ya 15 ya Uelewa wa Fatimiyya yameandaliwa na Kikundi cha Kijihad cha Uhamasishaji Roshd, kwa ushirikiano wa: Ofisi ya Uhamasishaji wa Kiislamu ya Qom, Manispaa ya Qom, Shirika la Utamaduni na Kijamii la Manispaa ya Qom, Jumuiya ya Masumiyya na Taasisi ya Elimu ya Akhawati, katika eneo la Jumuiya ya Masumiyya, Tena Njia Salariyeh.