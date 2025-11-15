Uungwaji Mkono wa Nchi za Kiarabu na Kiislamu kwa Rasimu ya Azimio la Kusitisha Mapigano la Gaza

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu mtandao wa habari wa Al Sharq, Saudi Arabia, Misri, Qatar, Falme za Kiarabu, Indonesia, Pakistan, Jordan, na Uturuki zilitangaza katika taarifa ya pamoja kwamba zinaunga mkono rasimu ya azimio ya Marekani iliyorekebishwa katika Baraza la Usalama kuhusu Gaza.

Mwishoni mwa taarifa hiyo, nchi hizi za Kiarabu na Kiislamu zilielezea matumaini yao kwamba azimio hili litapitishwa haraka iwezekanavyo.

Ikumbukwe kwamba Uwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa uliwasilisha rasimu yake ya azimio kuhusu ujumbe wa amani na kuunda kikosi cha kimataifa cha utulivu huko Gaza kwa wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama Jumatano jioni.

Rasimu ya azimio hili inataka kuanza tena kwa uingizaji wa misaada ya kibinadamu Gaza kwa uratibu na Umoja wa Mataifa na inapendekeza kuruhusu uundwaji wa kikosi cha kimataifa cha kufikia amani katika Ukanda wa Gaza chini ya amri moja.

Kulingana na azimio hili lililopendekezwa, kikosi hiki cha kimataifa kitashirikiana na Misri na utawala wa Kizayuni kwa ajili ya kufanya upokonyaji silaha na kulinda raia.

Miongoni mwa mambo mengine yaliyotajwa katika rasimu ya azimio ni kuruhusu Baraza la Amani (Peace Council) kuunda kamati za muda za utendaji kwa ajili ya kusimamia utawala wa kiraia huko Gaza, pamoja na kualika Benki ya Kimataifa na pande zinazounga mkono chakula kuunda mfuko wa kusaidia ujenzi mpya wa Gaza.

Azimio hili lililopendekezwa pia linasisitiza juu ya kuondoka kwa utawala wa uvamizi kutoka Gaza, ambayo itafanywa kwa hatua kadhaa na kwa kuzingatia viwango vya upokonyaji silaha, pia inasisitiza uwepo wa vikosi vya usalama karibu na Ukanda wa Gaza hadi vitisho vyote vimeondolewa.

Kwa upande mwingine, azimio hili linaruhusu kuendelea kwa kazi ya Baraza la Amani huko Gaza hadi mwisho wa mwaka 2027 kwa masharti ya Baraza la Usalama kufanya hatua zingine, na inaalika serikali na mashirika kusaidia katika kuchagua watu wa Baraza la Amani la Gaza na kulifadhili.

Katika sehemu nyingine ya rasimu hii ya azimio iliyopendekezwa, imesisitizwa kwamba Baraza la Amani la Gaza litaendesha shughuli zake kulingana na kanuni za sheria za kimataifa, pamoja na kueleza masharti ya wazi zaidi ya kuondoka kwa vikosi vya Kizayuni kutoka Ukanda wa Gaza.