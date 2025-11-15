Baraza la Usalama Laongeza Vikwazo vya Yemen kwa Mwaka Mmoja Zaidi

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu mtandao wa Al Jazeera, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio ambalo linaongeza vikwazo vinavyohusiana na Yemen kwa mwaka mmoja zaidi.

Vikwazo hivi vinajumuisha hatua za kifedha na marufuku ya kusafiri chini ya Mkataba 2140.

Katika azimio hili, Baraza la Usalama lililaani mashambulio ya Ansarullah kupitia mipaka na baharini na kutaka kusitishwa mara moja mashambulio haya, bila kutaja uvamizi wa upande mmoja wa Marekani, Uingereza, na utawala wa Kizayuni dhidi ya Yemen.

Mwakilishi wa Urusi katika Baraza la Usalama

Vasily Nebenzia alitangaza: Urusi ilijizuia kupiga kura juu ya rasimu ya azimio linalohusu kuongezewa muda kwa utawala wa vikwazo vya Yemen.

Aliongeza kuwa azimio hili liliandaliwa na Uingereza na vikwazo vimeongezwa kwa miezi 12 zaidi. Pia, mamlaka ya timu ya wataalam ya Kamati ya Vikwazo 2140 pia imeongezewa muda.

Mwakilishi wa Urusi alisema: Vikwazo ni chombo chenye nguvu kilicho chini ya Baraza la Usalama na lazima kitumike kusaidia mchakato wa suluhisho la kisiasa na kuleta amani na utulivu nchini Yemen.

Kulingana na Nebenzia, matumizi ya vikwazo kwa madhumuni ya kisiasa, kuzuia, au kutumia shinikizo lisilo la haki na adhabu hayakubaliki.

Alisema: Mtazamo wa kisiasa wa baadhi ya nchi za Magharibi kuhusu faili la Yemen umepunguza uwezekano wa kurudi kwenye njia ya suluhisho la kidiplomasia.

Pia alisisitiza: Nakala ya azimio inajumuisha maneno yasiyosawazisha na ya upande mmoja ambayo yanachochea moja ya pande kuu za mzozo, yaani Yemen.

Kulingana na mwanadiplomasia huyu wa Urusi, vifungu vya azimio vinaruhusu uwezekano wa kuimarisha utawala wa vikwazo dhidi ya Yemen katika siku zijazo, na Urusi haiwezi kuunga mkono mtazamo kama huo.

Mwakilishi wa Uchina

Kuendelea na kikao hicho, mwakilishi wa Uchina katika Baraza la Usalama alisema: Kuanzisha usitishaji vita huko Gaza na kupunguza mvutano Mashariki ya Kati kunaweza kuunda fursa mpya ya kushughulikia suala la Yemen na hali ya Bahari Nyekundu.

Alitangaza: Kutokana na kuwepo kwa tahadhari kubwa, Uchina ililazimika kujizuia kupiga kura juu ya kuongezewa muda kwa vikwazo vya Yemen.

Mwakilishi wa Uchina aliongeza kuwa nchi zingine zimetoa pendekezo lisilotarajiwa la kuimarisha ukaguzi wa baharini katika Bahari Nyekundu; pendekezo ambalo linakosa vigezo vya uwazi.

Alisema: Vitendo hivi bila utaratibu wa ufuatiliaji vinaweza kutumiwa vibaya na vinapingana na mamlaka ya kipekee ya nchi inayobeba bendera baharini.

Mwakilishi wa Uchina alielezea: Mpango huu unaweza kuathiri sana uhuru wa usafiri na biashara ya kimataifa na kukiuka haki za nchi.

Alisisitiza: Licha ya kupunguzwa kwa vifungu vingine vya rasimu hii, bado inaelekea kwenye utekelezaji wa hatua za kuimarisha na ukaguzi.