Katibu Mkuu wa Hezbollah: Hatukubali Kuvamiwa Hata Inchi Moja ya Ardhi ya Lebanon

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu kutoka Al-Manar, Katibu Mkuu Msaidizi wa Hezbollah nchini Lebanon alizungumzia maendeleo ya hivi karibuni nchini Lebanon na kanda, katika hafla ya hotuba iliyofanyika kuadhimisha mwaka wa kwanza wa kuuawa kishahidi kwa "Muhammad Afif Al-Nabulsi," afisa wa zamani wa habari wa Hezbollah, na wenzake waliofariki kishahidi.

Sheikh Naim Qassem alisema katika hotuba hiyo: "Shahidi Haj Muhammad Afif alikuwa jina mashuhuri katika ulimwengu wa vyombo vya habari na alikuwa na kalamu yenye nguvu katika uandishi na uwezo mkubwa wa kuhutubu. Alikuwa hazina kubwa ya utamaduni, ufahamu, mtazamo sahihi, na uthabiti katika njia. Shahidi Muhammad Afif ameacha athari tofauti katika kazi ya vyombo vya habari ya Hezbollah."

Aliongeza: "Baada ya kuuawa kishahidi kwa Sayyed Hassan Nasrallah, Haj Afif alipendekeza kufanya mikutano ya waandishi wa habari ili kujaza mapengo ya vyombo vya habari katika kipindi hicho. Nilikubali wazo hilo na kumuomba anitumie mada ambazo angezishughulikia. Tulikuwa tunaratibu kila mara ili kuhakikisha matokeo bora iwezekanavyo na kuwasilisha kwa ufanisi jumbe ambazo tulitaka kuzifikisha kwa hadhira yetu na adui. Mikutano hii mashuhuri iliziba mapengo muhimu. Haj Muhammad Afif ni mtu wa vyombo vya habari aliyejitolea katika ngazi za Kiislamu, kisiasa, na za upinzani."

Katibu Mkuu Msaidizi wa Hezbollah alieleza: "Shahidi Haj Muhammad Afif aliamini kwamba vyombo vya habari vya uongo na vinavyopotosha havitengenezi njia wala mbinu, na haviwezi kujenga msingi. Hata hivyo, vyombo vya habari vya kweli vinairidhisha jamii na kuwapa wanasiasa na umma njia sahihi ya kufanya uchaguzi wao. Shahidi huyu mkuu alikuwa wa shule ya vyombo vya habari vya kweli vinavyotambua haki ya watu kujua ukweli."

Sheikh Naim Qassem alisema: "Ni taswira gani iliyo wazi zaidi kuliko haki ya upinzani kujilinda dhidi ya uchokozi na mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon? Lazima tuimarishe uwanja wetu kwa kufuatilia yale yanayorushwa kwenye vyombo vya habari. Shahidi Muhammad Afif aliuawa kishahidi kwa sababu alikuwa amefanikiwa katika kueneza wazo na simulizi la Hezbollah, ambalo linaonyesha ukweli wa upinzani wa Kiislamu na wafuasi wake."

Alisema pia: "Haj Muhammad, tumekupoteza. Ulikuwa mtu mashuhuri, rafiki mpendwa, na rafiki wa karibu wa Shahidi Sayyed Hassan Nasrallah. Uliweka athari muhimu katika uwanja wa vyombo vya habari. Shahidi huyu alikuwa mfano wa uchambuzi wa kuaminika na ripoti sahihi. Adui aliwaua waandishi wa habari na wafanyakazi wa vyombo vya habari kwa sababu walikuwa na athari halisi katika kufichua ukweli wa vita na kutoa ukweli na hali halisi."

Katibu Mkuu Msaidizi wa Hezbollah aliendelea kusisitiza, akigusia maendeleo nchini Lebanon: "Lebanon imepata uhuru wake kwa kuvumilia mateso na matatizo. Ufaransa ilijisalimisha moja kwa moja kwa shinikizo la umma, na Lebanon ilipata uhuru wake. Uhuru unamaanisha ukombozi wa ardhi na kupinga utiifu kwa nguvu za kigeni. Hatukubali kupoteza hata inchi moja ya ardhi ya Lebanon. Lebanon inapaswa kuwa na heshima, huru, na kujitegemea, na bila ya utawala wowote wa nje."

Sheikh Qassem alibainisha: "Upinzani ni hatua ya kumfukuza mkoloni na inafanywa dhidi ya adui 'Israel'. Tukishirikiana, wavamizi wataondoka katika ardhi yetu, na tunaweza kusitisha uchokozi, kuwaachia huru wafungwa, na hatutaingia katika mabishano na mgawanyiko. Kinachotokea Lebanon ni uchokozi dhahiri na hatua ya kwanza ya kuivamia. Uchokozi huu haukubaliki kwa kila mtu, UNIFIL na jeshi la Lebanon, na uwepo wa utawala wa uvamizi kusini mwa Lebanon haukubaliki. Serikali ya Lebanon, pamoja na taasisi zake zote, ina jukumu la kuandaa mipango ya kusimama dhidi ya uchokozi huu ili tuweze kuukabili."

Aliendelea: "Ni makosa kwa baadhi kujaribu kutumikia mradi wa 'Israel'. Tatizo ni uchokozi, si upinzani, taasisi za serikali, au jeshi la Lebanon. Sisi ni washirika katika nchi hii na tunatoa maoni yetu. Sehemu kubwa ya watu na vikosi vya kisiasa nchini Lebanon wako pamoja nasi. Hakuna anayeruhusu 'Israel' kufanya uvamizi na uchokozi nchini Lebanon jinsi inavyotaka. Makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Lebanon yalitekelezwa kwa mwaka mmoja, kwa upande mmoja na kwa nidhamu, lakini Israel haikuchukua hatua yoyote kuendeleza.

Katibu Mkuu Msaidizi wa Hezbollah alieleza: "Kuweka wanajeshi wa Israel kusini mwa Mto Litani, licha ya uchokozi, inachukuliwa kama hatua ya kulegeza kamba kwa utawala huu. Ikiwa serikali ya Lebanon inajaribu kulegeza kamba ili kukomesha uchokozi, inakosea. Kutoa mapendekezo ya upande mmoja kwa utawala wa Kizayuni hakujaleta matokeo. (Enyi wanasiasa wa Lebanon) Jaribuni kusema 'Hapana' kwa adui kulingana na haki za Lebanon, na hebu tusimame pamoja. Pamoja, tutaimarisha uhuru wetu, tukomboe ardhi yetu tena, na kufikia uhuru tena. Sisi, Waislamu na Wakristo, tutasimama pamoja dhidi ya adui na msaidizi wake, Marekani. Tunadai haki zetu, na ni haki yetu kama washiriki wa serikali hii kupata haki hizi, na haki hii ni ya watu wote wa Lebanon."

Sheikh Naim Qassem alisisitiza kuwa "utawala wa Marekani juu ya Lebanon ni hatari kubwa sana," na akaweka wazi: "Marekani ni msaidizi wa utawala wa Israel wenye uchokozi na inaongoza utawala huu kuhusu uchokozi. Wakati wajumbe wa kimataifa wanapokutana nasi, wanasema mna haki, lakini Israel ni mchokozi na Marekani inaiunga mkono."