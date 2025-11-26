Kutoka uharibifu wa imani hadi ujenzi upya wa imani ya kijamii

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katika uchambuzi wa mabadiliko ya kijamii nchini Iran, haiwezi tena kutegemea tu tabia za uso wa ngazi. Kinachokabiliana nacho leo si tu fasadi ya matendo, bali ni aina ya “fasadi ya imani”; fasadi inayolenga imani na kuingia ndani ya tabia na maisha ya watu kwa kina. Mabadiliko haya ni ishara ya mabadiliko ya kitamaduni: kutoka katika jamii iliyokuwa ikifanya dhambi lakini ikiwa na imani, hadi katika jamii inayopinga imani kama dhambi.

Mzunguko wa uongo na uwezekano wa kurudi nyuma

Kutoka mapinduzi ya kiroho hadi unyenyekevu wa kisasa

Kizazi kabla ya mapinduzi, licha ya makosa yake, kilijibu wito wa maana katika wakati wa kihistoria wa 1979. Mapinduzi hayo hayakuwa tu harakati za kisiasa, bali ni mwangwi wa uchovu wa roho na kiu ya maana. Lakini leo, kizazi hicho na watoto wake wameshikwa kwenye mtindo wa maisha wa ulaji na furaha za muda mfupi. Kurudi kwa unyenyekevu huu, ingawa ni jambo linalotia wasiwasi, linaonyesha kwamba “kurudi kwenye maana” kunawezekana, ikiwa tutafuata mkakati, kwa kina na tukichochewa na jadi.

Mgogoro wa usimamizi wa kitamaduni; hitaji la upya wa mkakati

Kwa mtazamo wa kimkakati, kuna krisi tatu kuu zinazotambuliwa katika muundo wa kitamaduni wa nchi:

Kutokuwa na uwezo kwa wasimamizi wa kitamaduni kukuza ufahamu wa kiimani wa jamii, jambo linalosababisha shaka, kutokujali dini, na kutokuwepo kwa imani kwa dhana za kiroho. Suluhisho lililopewa ni kubuni mfumo wa malezi unaowashughulikia akili, moyo na uzoefu wa maisha; mfumo unaopita kiwango cha elimu na kufikia malezi ya hekima. Kuondolewa au kupuuzwa kwa waumini wa kweli katika michakato ya sera za kitamaduni, jambo linalosababisha ukosefu wa mwangaza, kina, na hekima katika matokeo ya kitamaduni. Pendekezo ni kuchukua mfano wa “Mchunguzi-Mkakati” badala ya mfano wa wataalamu wa teknolojia; yaani waumini wa kweli sio tu mashauri bali wawe wajenzi wa kitamaduni. Kubadilisha taasisi za kitamaduni kuwa vitu visivyo na faida wala maana, vilivyopoteza rasilimali na kuharibu imani ya umma. Suluhisho ni kurekebisha upya jukumu la taasisi hizi, kutoka uzalishaji wa maudhui hadi uzalishaji wa maana, na kutoka usimamizi wa miradi hadi kuongoza roho ya pamoja.

Mfano wa mkakati kutoka amri ya Malik al-Ashtar

Kurekebisha njia ya kuchagua wasimamizi wa kitamaduni

Kutokana na amri ya Amirul Mu’minin (a.s) kwa Malik al-Ashtar, inapendekeza mfano wa kimkakati wa kuchagua wasimamizi wa kitamaduni. Katika mfano huu, vigezo vya kuchagua si tamaa ya madaraka wala ushawishi wa kisiasa, bali kanuni tatu za msingi:

Taqwa – uwezo wa kuona ukweli gizani, na kudumisha ikhlas katika madaraka.

Heshima/Karimu – uwajibikaji wa kimaadili, uaminifu katika maamuzi, na upana wa mawazo katika huduma.

Huduma-Kuzingatia – kuipa kipaumbele dini kuliko madaraka, maana kuliko ushawishi, na nuru kuliko idadi.

Mfano huu unaweza kutumika si tu katika kuchagua watu, bali pia kusanifu muundo mzima wa kitamaduni wa nchi; muundo unaoweka huduma kwa kweli badala ya ushindani wa ushawishi.

Njia zinazopendekezwa kwa mabadiliko ya kitamaduni

Ili kushinda fasadi ya imani na kujenga upya imani ya kijamii, njia nne za kimkakati zinapendekezwa: