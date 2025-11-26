Maadhimisho ya kumbukumbu ya mashujaa wa mkoa wa Gilan wanaoishi mjini Qom yanatarajiwa kufanyika tarehe 2 Desemba

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Hujjatul-Islam wal-Muslimin Abdulrahim Alizadeh, Mkuu wa Kamati ya Maadhimisho ya Mashahidi wa Gilan Wanaoishi Qom, katika mkutano na waandishi wa habari wa mkoa wa Qom, alisisitiza umuhimu wa kuenzi njia na malengo ya mashahidi. Amesema kuwa malengo ya mashahidi ni yale yale ya Mapinduzi ya Kiislamu na viongozi wa Mapinduzi hayo, na kwamba katika kumbukumbu za mashahidi, ni lazima malengo hayo yafafanuliwe. Malengo ambayo kwa hakika yanajikita katika utamaduni wa Kiislamu, jihad na muqawama. Kwa ajili ya kuenzi mashahidi hawa, maadhimisho ya nne ya mashahidi wa Gilan wanaoishi Qom yatafanyika siku chache zijazo.

Akiendelea kueleza, amesema kuwa maadhimisho hayo yatafanyika jioni ya tarehe 11 Azar, sambamba na siku ya kumbukumbu ya kuuawa kishahidi Mirza Kuchak Khan Gilani, katika Husainiya ya Bwana wa Mashahidi (a.s) mjini Qom. Mzungumzaji mkuu wa hafla hiyo atakuwa Ayatollah Falahi, mwakilishi wa Kiongozi Mkuu katika mkoa wa Gilan na Imamu wa Ijumaa wa Rasht, na Hamasa za maombolezo zitasomwa na Haj Abuzar Ruhi. Aidha, katika maadhimisho haya, yazinduliwa vitabu kadhaa vinavyohusu familia za mashahidi.

Kiongozi huyo ameongeza kuwa miaka kadhaa iliyopita, hafla ya kumkumbuka mmoja wa mashahidi wa Gilan ilifanyika mjini Qom katika mazingira ya upweke na bila uangalizi wa kutosha, jambo lililowafanya wanaharakati kuona ulazima wa kuanzisha kamati maalum ya kuadhimisha mashahidi wa Gilan wanaoishi Qom. Kamati hii sasa ina muundo rasmi, na tayari imefanikiwa kuandaa maadhimisho matatu ya mashahidi wa Gilan wanaoishi Qom. Vilevile, katika maadhimisho hayo, kamati imekuwa ikiwatunuku na kuwathamini majeruhi wa vita (majumui) na waliowahi kufungwa na kuachiwa (waalikwa) kutoka Gilan wanaoishi Qom.

Akizungumzia idadi ya mashahidi wa Gilan wanaoishi Qom, Alizadeh amesema kuwa hadi sasa wamewatambua mashahidi 127 kutoka mikoa mbalimbali ya Gilan. Miongoni mwao, kuna familia 9 zilizopoteza mashahidi wawili wawili, na baba za mashahidi watano walikuwa viongozi wa kidini (maulamaa). Mashahidi hao wanajumuisha mashahidi wa Vita vya Kulazimishwa, mashahidi wa ugaidi, mashahidi wa utetezi wa Haram, mashahidi wa tukio la Mina, na mashahidi wa vita ya siku 12. Miongoni mwao pia yupo Shahidi Yunus Rudbari, ambaye ndiye mashahidi wa kwanza wa Harakati ya Mapinduzi ya Kiislamu.