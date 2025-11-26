Andiko Kamili la Khutba ya Fadak ya Bibi Fātima Zahra (a.s) pamoja na tarjama yake

2. Tukio la kwenda Msikitini – Mwanzo wa Khutba

Imeelezwa katika riwaya kwamba habari ya kuporwa Fadak ilipomfikia Bibi Fātima (a.s), alivaa nguo yake na kujifunika kwa chadar, kisha akaelekea Msikitini akiwa pamoja na wanawake wa jamaa zake na watumishi wake. Kutembea kwake kulikuwa kama kutembea kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w.w).

Alipoingia Msikitini, alikaa kimya mpaka makelele ya watu yakatulia na vilio vyao vikapungua. Kisha akaanza kwa kumsifu Mwenyezi Mungu, na kumtumia Mtume wake salamu. Watu waliposikia, walibubujika tena kwa machozi. Alipongoja hadi ukimya ulipotawala, akaendelea:

3. Hamd na Sifa za Mwenyezi Mungu

“Sifa njema ni za Mwenyezi Mungu kwa yale aliyoneemesha, na shukrani ni zake kwa yale aliyotupa ilhamu, na utukufu ni wake kwa yale aliyotutangulia nayo katika neema tele alizotuumbia, zawadi nyingi alizotupa, na fadhila zisizohesabika alizotuneemesha. Ziko nyingi kiasi kwamba hisabu haiwezi kuzipima, wala malipo hayawezi kuzikadiria, wala ufahamu hauwezi kufikia mwisho wake.”

Mwenyezi Mungu aliwaita watu washukuru ili neema zao ziongezeke na kuwavuta kwenye utiifu Wake, na kuonyesha kwamba kushukuru kunazidisha baraka.

4. Shahada ya Tawhīd

“Nashuhudia kuwa hakuna Mola ila Allah, mmoja hana mshirika. Ni neno lenye maana ya ikhlasi, limeunganishwa na nyoyo, linalodhihirika kwa fikra, na haliingi kwenye macho, wala hauwezi kusemwa kwa lugha, wala kuhakikiwa na dhana za watu.”

Ametuumba bila kutegemea kitu kilichokuwepo kabla, bila kunufaika chochote kwa uumbaji Wake, bali kuonyesha hekima Yake, uwezo Wake, na kuwaongoza waja Wake.

5. Shahada kuhusu Utume wa Muhammad (s.a.w.w)

“Nashuhudia kuwa baba yangu Muhammad ni mja Wake na Mtume Wake. Mwenyezi Mungu alimteua kabla hajamtuma; akamchagua kabla hajamkabidhi ujumbe; akamteua kabla ya viumbe kuwepo...”

Hii ilikuwa pale viumbe walipokuwa katika ulimwengu wa siri, giza la kutokuwepo. Allah alimchagua kutokana na elimu Yake ya mwisho wa mambo, na ujuzi wake wa matukio yatakayotokea.

6. Utume wa Mtume (s.a.w.w) na hali ya Umma kabla ya Uislamu

Mwenyezi Mungu alimtuma kukamilisha amri Yake, kutekeleza uamuzi Wake na kutangaza rehema Zake. Alipoangalia watu, aliwakuta:

wakigawanyika katika dini,

wakijilaza kwenye moto wa ibada ya masanamu,

wakiabudu vinyago vyao,

wakimkataa Allah ilhali wanamjua katika fitra zao.

Mwenyezi Mungu aliangaza giza lao kupitia baba yangu Muhammad (s.a.w.w), akaondoa upofu wa nyoyo, akaonyesha ukweli kwenye macho yao, akawaongoza kutoka kwenye upotevu hadi kwenye dini iliyonyooka na njia iliyosahihi.

7. Kifo cha Mtume (s.a.w.w)

Kisha Mwenyezi Mungu alimchukua kwa rehema, upendo na utashi Wake. Muhammad (s.a.w.w) akapata mapumziko kutokana na tabu za dunia hii, amezungukwa na Malaika wema na radhi za Mola Mwingi wa maghfira, akiwa karibu na Mfalme Mwenye nguvu.

8. Hotuba Yaelekezwa Kwa Watu

Kisha Bibi Fatima (a.s) aliwageukia watu na kusema:

“Enyi waja wa Allah! Ninyi ni mabega ya amri Zake na katazo Lake, wabebaji wa dini na wahyi, waaminifu wa Allah juu ya nafsi zenu na watoa ujumbe Wake kwa mataifa.”

Akasema kwamba miongoni mwa alichowaachia ni:

Kitabu cha Allah chenye kunena,

Qur’ani ya haki,

Nuru inayong'ara,

Mwangaza ulio wazi,

Dalili zilizo thabiti.

9. Sheria na Falsafa ya hukumu za Dini

Bibi Fatima akaeleza sababu za hukumu za dini:

Imani : kuwatakasa kutokana na shirki

Sala : kuwaondoa kwenye kiburi

Zaka : kuwatakasa nafsi na kuongeza riziki

Sawm : kuimarisha ikhlasi

Hija : kuimarisha dini

Uadilifu : kuleta muungano wa nyoyo

Utiifu kwa Ahlulbayt : kuleta utaratibu wa umma

Uimamu wao : kuwa kinga dhidi ya migawanyiko

Jihad : utukufu wa Uislamu

Subira: msaada wa kupata thawabu

Na kadhalika…

10. Qur’ani kama mwongozo kamili

Kisha Bibi Fatima (a.s) akaendelea kuelezea utukufu wa Qur’ani:

“Kitabu cha Mwenyezi Mungu (Qur’ani) ni nuru isiyozimika, taa isiyoweza kufifia. Ni njia ya haki, na hoja thabiti. Ndani yake mna dalili za kutosha, mafunzo ya kutosheleza, na rehema ya kuokoa.”

Ndani ya Qur’ani:

kuna ushahidi wa uhalali wa uongozi kwa Ahlulbayt,

kuna ufafanuzi wa faradhi na hukumu,

kuna mawaidha na mifano kwa wenye kufikiri,

kuna tiba kwa magonjwa ya mioyo.

11. Malalamiko dhidi ya uvunjaji wa haki zake

Kisha akageukia viongozi wa wakati huo na kusema:

“Mmekuja kuikalia nafasi ambayo haikuwa yenu. Mmeivaa nguo isiyowatosha. Tumekuwa tukishuhudia jinsi mlivyoporomoka na kuacha haki waziwazi.”

Akaendelea:

“Je, hamjui kwamba ninayo haki katika Fadak? Je, hii ndiyo hukumu ya Qur’ani? Je, babangu Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w.w) hakusema: ‘Mtu akifa na achae warithi, basi mali yake ni ya warithi wake?’.”

Aliwakumbusha aya na hukumu za Kitabu cha Allah kuhusu mirathi, akisema:

“Mnadai kuwa hakuna urithi kwa sisi Ahlulbayt? Kwa nini basi Qur’ani inasema wazi kuwa Suleiman alimrithi Daudi?”

12. Kuhusu Fadak – hoja za wazi

Bibi Fatima akatoa hoja tatu madhubuti:

(1) Fadak ilikuwa zawadi niliyotolewa na Mtume (s.a.w.w).

Mkono wa shahidi (Ali bin Abi Talib) aliutoa ushahidi huu.

(2) Hata kama msingelifahamu kuwa ilikuwa zawadi, mimi ni mrithi wake halali.

(3) Mnawalazimisha watu kutoa ushahidi juu yangu, ilhali Qur’ani imetoa hukumu wazi katika haki yangu.

Akasema kwa uchungu:

“Nimeona amri ya Mwenyezi Mungu mkichezea, na hukumu ya Mtume mkiipindisha.”

13. Kuhusu usaliti wa watu – ukimya wao mbele ya batili

Kisha akawaambia waliokaa kimya:

“Enyi watu! Nimewaona mko kimya mbele ya dhulma, hamsemi neno. Je, hii ndiyo mirathi ya Mtume wenu? Je, hivi ndivyo mnavyolinda dini?”

Akasema kwamba ukimya wao ndio uliotoa nguvu kwa batili, akiongeza:

“Mnawaogopa watu, mkasahau kumwogopa Mwenyezi Mungu. Moto wa ghadhabu ya Mola umewazunguka.”

14. Kuhusu Ali (a.s) na nafasi yake

Akasema kuhusu Imam Ali (a.s):

“Kama mngefuata mtu aliyekuwa hakubali kula rushwa, asiyeogopa lawama, aliyekuwa karibu zaidi na Mtume, mjumbe wa wahyi, mjuzi wa hukumu za dini, na mwenye nguvu dhidi ya maadui—asingewaongoza kwenye njia potofu.”

Akamlinganisha Ali (a.s) na:

bustani ya elimu ya Mtume ,

upanga wa Uislamu ,

kinga ya dini.

15. Kuhusu kufuru ya neema na matokeo yake

Akasema:

“Mnakimbilia dunia ambayo haitadumu. Mnaacha ahera ambayo ni ya milele. Mmepotea, na mwishowe mtajua ubaya wa mliochagua.”

Akaongezea:

“Msiwe kama wale waliovunja agano lao na Allah, basi matokeo yao yakawa kuangamia.”

16. Hitimisho la Khutba – Maombolezo na kuaga

Mwisho wa khutba, Bibi Fatima (a.s) akatoa onyo:

“Subiri basi! Na mimi nitasubiri. Tutakutana siku ya Kiyama, Mola ndiye atakaye hukumu baina yetu.”

Akaondoka Msikitini akiwa amefunikwa huzuni nzito, na watu wakiwa wamepigwa butwaa, wakilia, lakini hawakuwa na ujasiri wa kuisimamisha haki.