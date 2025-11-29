Sheikh Naim Qassem: Kujisalimisha si chaguo; Hezbollah ina haki ya kulipiza kisasi kwa shambulio la Dahiyeh

Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katibu Mkuu wa Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, ameonya kuwa kundi la muqawama lina haki ya kulipiza kisasi dhidi ya mauaji ya kamanda mwandamizi Haitham Al-Tabtabai, na akasisitiza kuwa kujisalimisha si chaguo hata kidogo.

Katika kikao cha kumbukumbu cha kamanda huyo kilichofanyika siku ya Ijumaa, Sheikh Qassem alisema kuwa shambulio la wiki iliyopita huko Dahiyeh “ni hujuma ya wazi na jinai ovu,” akibainisha kuwa Hezbollah ina “haki ya kujibu na itachagua muda muafaka kwa ajili hiyo.”

Mheshimiwa Sheikh Qassem alimtaja kamanda Al-Tabtabai, maarufu pia kama “Sayyid Abu Ali”, kuwa ni kiongozi wa mfano katika kupanga, ujasiri na hekima.

Akiwa anazungumza mwaka mmoja baada ya kusitishwa kwa mapigano yaliyomaliza vita vikali vya Israel tarehe 27 Novemba 2024, Sheikh Qassem alisema kusitishwa huko kwa mapigano ni ushindi kwa muqawama, kwa watu na kwa Lebanon.

“Ni ushindi wa kweli, kwa sababu tuliuzuia adui kutimiza lengo lake la kuangamiza muqawama,” Sheikh Qassem alisema katika hafla iliyofanyika katika Kituo cha Sayyed Shuhada.

“Kamanda wa Kipekee”

Sheikh Qassem alisema “Sayyid Abu Ali” aliacha athari ya kudumu katika kipindi nyeti, akimtaja kuwa ni mtu aliyejumuisha imani, nidhamu, uchaji Mungu na dira ya kimkakati.

“Sayyid Abu Ali aliongoza ‘Vita vya Wenye Nguvu Kubwa’ kwa utaalamu wa kipekee na ujuzi wa juu wa kijeshi,” Sheikh Qassem alisema, akirejea jina la oparesheni ambayo wapiganaji wa Hezbollah walikabiliana kishujaa na uvamizi wa Israel dhidi ya Lebanon kati ya Septemba na Novemba 2024.

Sheikh Qassem alisema kuwa Sayyid Abu Ali alikuwa mtoto wa kweli wa uwanja wa mapambano katika maeneo mbalimbali ya Lebanon, Syria na Yemen.

“Jinai Ovu”

Kuhusu shambulio lililomuua kamanda huyo pamoja na wapiganaji wengine wanne, Katibu Mkuu wa Hezbollah alisisitiza kuwa lengo la shambulio hilo halikutimia na halitotimia, akionyesha msimamo thabiti wa kuendeleza njia ya muqawama.

“Mashahidi watano [katika shambulio la Dahiyeh] walikutana kwa ajili ya kuandaa jukumu lao lijalo, na tunawaona kuwa ni chanzo kikubwa cha heshima,” Sheikh Qassem alisema.

Katika muktadha huo, alitaja kuwepo kwa mapengo ya kiusalama yaliyowezesha shambulio hilo.

“Huenda kukawa na mawakala kwa sababu tuko katika uwanja ulio wazi, na mtandao wa watoa taarifa wa Israel ulikamatwa muda si mrefu uliopita. Adui wa Israeli hufanya kazi katika eneo hili kwa urahisi mkubwa kutokana na uraia wa kigeni na uratibu na intelijensia ya Marekani, nchi za Kiarabu, na taasisi za kimataifa.”

“Tunahitaji kurekebisha makosa, kufunga mapengo na kujifunza masomo yanayoonekana,” alisema.

Kisha akaonya: “Huu ni uvamizi wa wazi na jinai ovu; tuna haki ya kujibu na tutachagua muda wake.”

Ziara ya Papa

Wakati huohuo, Sheikh Qassem aliikaribisha ziara ya Papa nchini Lebanon na kusema kuwa wanachama wa Baraza la Kisiasa la Hezbollah watakabidhi barua kwa kiongozi huyo katika Ubalozi wa Kitume. Alitumaini ziara hiyo itachangia kuleta amani nchini Lebanon, kuikomboa nchi na kusimamisha uagresioni wa Israel.

Miaka Moja ya Kusitishwa kwa Mapigano Lebanon

Sheikh Qassem alisema kuwa kusitishwa kwa mapigano Novemba 2024 ni ushindi kwa muqawama, watu na Lebanon, “kwa sababu tuliuzuia adui kutimiza malengo yake ya kuangamiza muqawama.”

“Makubaliano ya kusitisha mapigano yalifikiwa kwa sababu tulisimama imara na kukabiliana na adui wa Israeli. Kwa sababu tulishuhudia utendaji wa kishujaa wa mujahidina mstari wa mbele. Kwa sababu tulikuwa na washirika na ndugu kama Harakati ya Amal, familia zinazojitolea, na Jeshi la Lebanon. Makubaliano hayo yalifikiwa kwa sababu tuko imara kwa mradi wetu, irada yetu, watu wetu, uzalendo wetu, damu ya mashahidi na majeruhi, mateso ya wafungwa wetu, na kushikamana kwetu na ardhi yetu.”

Aliendelea kusema kuwa mashambulio ya Israel ni uvamizi dhidi ya Lebanon nzima, si dhidi ya muqawama pekee, na akatoa wito wa msimamo mmoja dhidi ya adui.

Katika muktadha huo alitaja kampeni dhidi ya Rais Joseph Aoun kutokana na “utendaji wake wa busara,” na dhidi ya Jeshi la Lebanon “kwa sababu jeshi la taifa huchukua hatua za kudumisha usalama wa ndani na kujaribu kukomboa ardhi.”

Uwezo wa Kuzuia wa Lebanon

Sheikh Qassem alisema kuwa “agrèsioni ya Israel inalenga Lebanon yote, na Lebanon yote ina jukumu la kujitetea, huku serikali ikiwa mtetezi mkuu.”

“Serikali haiwezi kupata haki bila kutekeleza jukumu lake muhimu zaidi, ambalo ni kuwalinda wananchi na kuzuia adui.”

Akasema kuwa kuzuia adui “kunahusisha ukombozi na ulinzi, kukabiliana na kuzuia adui kuimarisha uwepo wake katika ardhi yetu.”

Vitisho vya Vita

Sheikh Qassem alisema kuwa maadui hutishia mara kwa mara kuzindua vita pana, lakini vitisho hivyo havina maana. Alisema uwezekano wa vita mpya haujatolewa, na kwamba hali zote mbili (vita au kutokuwa na vita) ziko mezani.

Akasema kuwa kujisalimisha kwa muqawama “hakipo kabisa katika kamusi yetu.”

“Vitisho hivi ni aina ya shinikizo la kisiasa linalolenga kutulazimisha kukata tamaa. Waliongeza kiwango cha vitisho katika kipindi cha hivi karibuni kwa sababu vitisho vya mwaka mzima vilikuwa dhaifu na havikufanya kazi.”

“Waache watishe na waihamasishe dunia nzima dhidi yetu; watakuta ni kukata tamaa tu,” alihitimisha.