Ombi la Netanyahu Kuhusu Kikao cha Mahakama cha Leo

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, gazeti la Yedioth Ahronoth liliripoti kwamba Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, ameomba kikao chake cha mahakama cha leo kihairishwe.

Kulingana na ripoti hiyo, Netanyahu, ambaye huacha vikao vyake vya kesi katikati kwa visingizio mbalimbali, ikiwa ni pamoja na maendeleo ya kikanda na masuala ya usalama, ameomba kikao cha leo pia kiahirishwe hadi kesho.

Jana, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni alikuwa ametuma ujumbe kwa Rais wa utawala huo, akitaka msamaha kwa kesi zake za ufisadi; ombi ambalo limepingwa na harakati mbalimbali katika maeneo yaliyokaliwa na wakazi wake.

Takwimu za upinzani pia zimetangaza kwamba wanaweza kuunga mkono suala hili (msamaha) ikiwa Netanyahu ataondoka madarakani.