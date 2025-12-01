Mwakilishi wa Lebanon: Njia ya Kukabiliana na Njama za Marekani ni Kuimarisha Umoja wa Kitaifa

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Al-Manar, Hussein Al-Hajj Hassan, mwanachama wa kundi la "Uaminifu kwa Upinzani" (Wafa le Muqawama) linalohusishwa na Hezbollah ya Lebanon, alisisitiza kuwa nchi hiyo inakabiliwa na mashambulizi makubwa kutoka Marekani, utawala wa Kizayuni, na baadhi ya pande za Magharibi na Kiarabu kwa lengo la kudhoofisha taasisi za utawala na vikosi vya upinzani.

Aliongeza kuwa umoja wa kitaifa ndio suluhisho la kupambana na mashambulizi haya, na migawanyiko ya ndani ndio udhaifu hasa ambao adui wa Kizayuni anautumia vibaya.

Al-Hajj Hassan alisema: "Ripoti za Umoja wa Mataifa na jeshi la Lebanon zote zinaonyesha kujitolea kwa nchi yetu kwa usitishaji vita na kuendelea kwa uchokozi wa utawala wa Kizayuni. Baadhi ya misimamo ya ndani nchini Lebanon haijatolewa kwa maslahi ya taifa. Hakuna hata moja ya mashambulizi haya ya kisaikolojia yatakayotisha Upinzani."