Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Al-Mayadeen, doria mbili za jeshi la uvamizi la utawala wa Kizayuni leo Jumatatu ziliingia katika viunga vya Quneitra kusini mwa Syria na kufanya operesheni katika eneo hilo, na kukiuka uhuru wa Syria.

Kulingana na vyanzo vya ndani, mojawapo ya doria za Kizayuni iliingia barabara ya Jabata - Ain al-Bayda katika viunga vya kaskazini mwa Quneitra na kuanzisha kituo cha ukaguzi cha kijeshi huko. Pia, kijiji cha Saida al-Hanout katika viunga vya kusini mwa Quneitra kilishuhudia operesheni kama hiyo kutoka kwa jeshi la Israeli.

Siku chache zilizopita, kundi la vijana wa Syria lilikabiliana na vikosi vya Israeli ambavyo vilijaribu kuingia Bait Jinn katika viunga vya magharibi mwa Damascus, kusini mwa Syria, na kupigana nao, na kusababisha kuuawa kwa raia 20 wa Syria, wakiwemo watoto na wanawake, na kujeruhiwa kwa angalau wanajeshi 13 wa Israeli.

Utawala wa Kizayuni umekalia maeneo makubwa kusini mwa Syria tangu utawala wa Golani ulipoingia madarakani nchini Syria na unaendelea na uchokozi wake wa kila siku dhidi ya Syria, wakati utawala wa Golani hauonyeshi hatua zozote za dhati za kukabiliana na mashambulizi haya, bali unatafuta mchakato wa kurekebisha uhusiano na utawala wa Kizayuni.