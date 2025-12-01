Maiti za Mashahidi 10,000 wa Kipalestina Zimesalia Chini ya vifusi vya Gaza

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Shihab, Mahmoud Basal, msemaji wa Shirika la Ulinzi wa Kiraia la Ukanda wa Gaza, alitangaza kwamba juhudi za kutoa maiti za mashahidi kutoka chini ya vifusi hazijafanikiwa.

Aliongeza: "Hakuna vifaa maalum vya kutoa maiti za mashahidi na kuondoa vifusi vimeingizwa katika Ukanda wa Gaza. Tunafanya kazi na kifaa kimoja tu, na baada ya kumaliza kazi katika eneo la kati au maeneo ya kusini, tutaelekea Jiji la Gaza na maeneo ya kaskazini."

Basal alisisitiza: "Kifaa kimoja tu cha kuondoa vifusi hakitoshi hata kidogo. Bado kuna maiti 10,000 zilizosalia chini ya vifusi vya mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Ukanda wa Gaza."

Hili linatokea wakati ambapo, kulingana na makubaliano ya kusitisha mapigano, utawala wa Kizayuni ulitakiwa kufungua njia kwa vifaa vya kuondoa vifusi kuingia Ukanda wa Gaza.