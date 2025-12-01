  1. Home
  2. special-issue
  3. Asia

Mwanachama wa Muungano wa Kisiasa wa Iraq: Haiwezekani Kuongeza Muda wa Uwepo wa Wamarekani Nchini

1 Desemba 2025 - 14:09
News ID: 1756331
Source: ABNA
Mwanachama wa Muungano wa Kisiasa wa Iraq: Haiwezekani Kuongeza Muda wa Uwepo wa Wamarekani Nchini

Mwanachama wa Muungano wa Muundo wa Uratibu wa Iraq (Al-Itar al-Tansiqi) alijibu uvumi kuhusu uwezekano wa kuongeza muda wa uwepo wa wanajeshi wa Marekani nchini humo.

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Al-Malouma, Issam Shaker, mwanachama wa Muungano wa Muundo wa Uratibu wa Iraq, alisisitiza kuwa uvumi kuhusu uwezekano wa kuongeza muda wa uwepo wa wanajeshi wa Marekani nchini humo si chochote zaidi ya udanganyifu unaotolewa na baadhi ya watu.

Aliongeza: "Watu wa Iraq wanapinga kuongezwa muda wa uwepo wa vikosi hivi katika nchi yao. Uamuzi kuhusu kuondolewa kwa wanajeshi wa kigeni, haswa Wamarekani, kutoka Iraq umefanywa na Kamati ya Uratibu ya Pande Mbili kati ya Baghdad na Washington."

Shaker alisisitiza: "Iraq haina haja ya uwepo wa vikosi vya kigeni vya kupigana katika eneo lolote, na vikosi vya usalama vya nchi hii vinaweza kukabiliana na changamoto za ndani au za nje."

Alieleza: "Kuondoka kwa vikosi hivi kutoka Iraq kuna manufaa kwa nchi na kutaongeza utulivu wa ndani."

Your Comment

You are replying to: .
captcha