Mwanachama wa Muungano wa Kisiasa wa Iraq: Haiwezekani Kuongeza Muda wa Uwepo wa Wamarekani Nchini

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Al-Malouma, Issam Shaker, mwanachama wa Muungano wa Muundo wa Uratibu wa Iraq, alisisitiza kuwa uvumi kuhusu uwezekano wa kuongeza muda wa uwepo wa wanajeshi wa Marekani nchini humo si chochote zaidi ya udanganyifu unaotolewa na baadhi ya watu.

Aliongeza: "Watu wa Iraq wanapinga kuongezwa muda wa uwepo wa vikosi hivi katika nchi yao. Uamuzi kuhusu kuondolewa kwa wanajeshi wa kigeni, haswa Wamarekani, kutoka Iraq umefanywa na Kamati ya Uratibu ya Pande Mbili kati ya Baghdad na Washington."

Shaker alisisitiza: "Iraq haina haja ya uwepo wa vikosi vya kigeni vya kupigana katika eneo lolote, na vikosi vya usalama vya nchi hii vinaweza kukabiliana na changamoto za ndani au za nje."

Alieleza: "Kuondoka kwa vikosi hivi kutoka Iraq kuna manufaa kwa nchi na kutaongeza utulivu wa ndani."