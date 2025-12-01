Kiwango Kisicho cha Kawaida cha Upungufu wa Wanajeshi Katika Jeshi la Utawala wa Kizayuni

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Shirika la Habari la Shihab, jeshi la utawala wa Kizayuni lilitoa taarifa likibainisha upungufu wa maafisa 1,300 katika vitengo vyote vya mapigano vya taasisi hiyo ya kijeshi, kuanzia cheo cha Luteni wa Pili hadi Kapteni.

Kulingana na ripoti hiyo, kuna upungufu wa takriban maafisa 300 wenye cheo cha Meja katika vitengo mbalimbali vya mapigano.

Jeshi la utawala wa Kizayuni linaongeza kuwa takriban asilimia 30 ya makamanda wakuu wa jeshi wataondoka katika vikosi vya jeshi kuanzia mwaka ujao.

Kulingana na ripoti hiyo, asilimia 70 ya familia za wanajeshi wa akiba zinakabiliwa na matatizo makubwa na shinikizo kutokana na kuongezwa kwa muda wa huduma na kusitishwa kwa shughuli za kiuchumi za familia.

Jeshi la Kizayuni lilisistiza kuwa upungufu wa rasilimali watu unaathiri moja kwa moja usalama wa utawala huo. Kulingana na ripoti hiyo, ni asilimia 37 tu ya maafisa walioonyesha nia yao ya kuendelea na huduma mwaka huu; idadi hii ilikuwa karibu asilimia 58 mwaka 2018.

Aidha, makadirio ya jeshi yanaonyesha kuwa asilimia 30 ya vikosi vya akiba na wanajeshi wa kudumu hawatarudi kwenye vitengo vyao mwaka ujao.