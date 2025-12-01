Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as)-ABNA-, Ijumaa iliyopita, jeshi la Lebanon lilihamisha kundi la waandishi wa habari hadi "Bonde la Zabqin", eneo ambalo serikali imelianzisha kama sehemu ya "awamu ya kwanza ya mpango wa kupunguza silaha na kuishia kuwa mikononi mwa Serikali".

Kwa mujibu wa Al-Akhbar, baada ya kupita njia ndefu na ngumu - iliyochaguliwa kwa makusudi na jeshi ili kuonyesha ugumu wa ujumbe wake - waandishi wa habari walifikia vituo vya upinzani, ambavyo vimekuwa chini ya udhibiti wa jeshi baada ya kusitishwa kwa mapigano hivi karibuni.

Ishara za miaka kadhaa ya upinzani (muqawamah): Silaha, maghala na urithi uliobaki

Katika bonde lote, athari za miaka ya shughuli za upinzani zilionekana wazi: vyumba vya saruji, maghala ya zamani na dampo za risasi zilizoachwa, mabaki ya nafasi ambazo zilikuwa nguzo za upinzani kati ya 2006 na 2024, ishara za mashambulizi ya ndege ya adui ambayo yalilenga misitu na maficho ya kurusha.

Kutokana na topografia yake maalum na umbali wake wa takriban kilomita 10 kutoka mpaka wa Palestina inayokaliwa kwa mabavu, Wadi Zabqin inachukuliwa kuwa mojawapo ya misingi mikuu ya upinzani; msingi ambapo vizazi vilivyofuatana vya wapiganaji wa Palestina na Lebanon vimekuwepo.

Katika sehemu kuu ya ziara hiyo, waandishi wa habari waliingia kwenye handaki lililochimbwa kina cha takriban mita 100, ambalo hadi usitishaji wa mapigano ulitumika kama hospitali ya shamba.

Kati ya masimulizi ya vyombo vya habari na msisitizo wa kijeshi

Licha ya majaribio ya baadhi ya vyombo vya habari kuwasilisha operesheni hii kama "ushindi kwa jeshi na kushindwa kwa Hizbullah," maafisa wa Lebanon walisisitiza kwamba jeshi lilikuwa linatekeleza tu uamuzi wa kisiasa wa serikali na vifungu vya Azimio 1701; uamuzi ambao ulifanywa kwa shinikizo la Israel na Marekani kutilia shaka uwezo wa jeshi hilo na kuhalalisha uchokozi zaidi.

Brigedia Jenerali Naqola Sabet, kamanda wa sekta ya kusini mwa Litani, aliwaambia waandishi wa habari: "Jeshi haliharibu silaha zote za upinzani linazozikamata." Pia alitaja eneo hilo kuwa “mahali hatari zaidi katika Mashariki ya Kati na takatifu kwa sababu ya damu ya wafia imani.”

Vyombo vya habari ambavyo vilitia chumvi ukweli mmoja na kupuuza kabisa ukweli ambao ni muhimu zaidi

Wakati baadhi ya vyombo vya habari viliripoti kwa msisimko juu ya "kuingia kwenye handaki la upinzani," vyombo hivyo hivyo vilipita kituo cha kwanza cha ziara hiyo karibu bila kutajwa, ambapo uvamizi wa Israel ulikuwa umeenea hadi Miinuko ya Labunah - moja ya pointi tano zinazokaliwa kwa mabavu.

Vituo hivyo viwili vilichaguliwa kimakusudi ili kuonyesha kwamba jeshi lilikuwa linakamilisha uwekaji wake upande wa kusini kwa wakati mmoja na kutaka Israel iondoke katika maeneo yaliyokaliwa kwa mabavu!

Awamu ya pili ya mpango na shinikizo la nje

Utangazaji wa vyombo vya habari wa awamu ya kwanza ulikuwa mzuri kwa jeshi, lakini vyanzo vya habari vilielezea shaka juu ya utekelezaji wa awamu nne zilizobaki. Sababu kuu ya shaka hiyo ni shinikizo la Israel na Marekani kutaka kutekeleza mpango huo kwa njia ya makabiliano, shinikizo linaloweza kusababisha mvutano na wakaazi wa maeneo hayo.

Kwa mujibu wa habari zilizochapishwa, wakati wa ziara yake siku ya Jumatano, mjumbe wa Marekani Morgan Ortagus huenda akajadili kukagua nyumba za raia kote Lebanon, hasa katika eneo la Bekaa, hatua ambayo imekabiliwa na maonyo kutoka kwa upinzani na unyeti mkubwa wa kijamii.

Wakati huo huo, Kamandi ya Kaskazini ya IDF ilitangaza kwamba vikosi vyake "viko macho kwenye mipaka ya Lebanon na Syria."

Uwezekano wa kuimarisha kampeni dhidi ya silaha za upinzani

Inatarajiwa kwamba mwanzoni mwa mwaka mpya, kampeni ya Israel ya kutilia shaka "ubaya wa Jeshi la Lebanon" itaongezeka, na madai zaidi juu ya uwepo wa silaha za upinzani katika nyumba za raia yatawasilishwa kwa kamati ya "Mechanism".

Duru za habari pia zinasema kuwa mpango wa kuunda kikosi kipya cha kimataifa - kilichopendekezwa na baadhi ya vyama vya kigeni - hautaishia kusini mwa Litani pekee na unaweza kuenea hadi kwenye mipaka ya Mto Al-Awali .