Iran: Kukabiliana na ugaidi kunahitaji ushirikiano wa kikanda, hasa na Afghanistan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran alisema katika hotuba yake kuwa tishio la makundi ya kigaidi haliko tu nchini Afghanistan, bali makundi haya yameenea katika nchi mbalimbali za kanda hiyo.

Akirejelea wingi wa hatari hii, alisisitiza kuwa kukabiliana kwa ufanisi na tishio hili kunawezekana tu kupitia ushirikiano wa pamoja na uratibu kati ya nchi jirani, ikiwemo Afghanistan.

Aliongeza kuwa usalama wa kudumu katika eneo hili unahitaji mtazamo wa pamoja na kubadilishana taarifa kati ya serikali, na kwamba kushindwa kufanya hivyo kunaweza kutoa fursa kwa upanuzi wa shughuli za kigaidi.

Kwa mujibu wake, mshikamano wa kikanda hauhitajiki tu kwa ajili ya kukabiliana na tishio la usalama, bali pia ni muhimu katika kuimarisha utulivu wa kisiasa na kiuchumi.