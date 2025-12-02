Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Idadi ya wanajeshi wa zamani wa Afghanistan ambao katika miaka iliyopita walikuwa wakishirikiana na shirika la ujasusi la Marekani, baada ya kuhamishwa kwenda Marekani, sasa wanakabiliwa na matatizo makubwa.

Watu hawa ambao wakati wa uwepo wa majeshi ya kigeni nchini Afghanistan walikuwa na jukumu la kutoa msaada wa kiufundi na kiusalama, kwa sasa wanalalamikia mazingira magumu ya maisha, ukosefu wa uungwaji mkono wa kutosha, na mipaka ya kijamii wanayoikabili nchini Marekani.

Ripoti zinaonyesha kuwa wengi wao wanakumbana na changamoto za kiuchumi na kisheria, na wanatazamia mustakabali usio na uhakika.

Wataalamu wanaona hali hii kuwa ni ishara ya kupuuzwa kwa watu ambao kwa miaka mingi walikuwa wakihudumia sera za kigeni za Marekani.

Jambo hili kwa mara nyingine limeibua mjadala kuhusu hatima ya wafanyakazi wa ndani wanaoshirikiana na majeshi ya kigeni katika vita vya maeneo mbalimbali.