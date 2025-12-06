Italia: Ulaya Lazima Iwe Huru na Iweze Kujitetea

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Novosti, Waziri Mkuu wa Italia, Giorgia Meloni, kufuatia mkakati mpya wa Marekani uliotangazwa na Ikulu ya White House jana, alisema kuwa Umoja wa Ulaya lazima ubebe jukumu la kujitetea bila kutegemea nguvu za nje.

Aliongeza kuwa uhusiano kati ya Marekani na Ulaya hauna mvutano, na kile kilichoainishwa katika misimamo ya Trump kinaonyesha migogoro kati ya pande hizo mbili ambayo imekuwepo kwa muda mrefu.

Meloni alisema: "Una uzito kiasi gani katika kutetea maslahi yako? Waamerika wana uwezo wa kutetea maslahi yao, na Ulaya inapaswa kuwa hivyo pia. Ulinzi huru wa Ulaya una gharama yake, lakini unahakikisha uhuru wa kisiasa wa bara la Ulaya. Ulaya inapaswa kujua kwamba ikiwa inataka kuwa na nguvu, lazima ijiamulie yenyewe na isitegemee wengine."