Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu shirika la habari la Al Jazeera, Kaja Kallas, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, leo Jumamosi, akichukua msimamo wa kupinga Urusi, alidai: "Lazima juhudi zifanywe kuishinikiza Urusi ili kutoa makubaliano katika mazungumzo."

Kisha, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, bila kulaani kuendelea kwa uhalifu wa wavamizi wa Kizayuni dhidi ya watu wanaodhulumiwa huko Gaza, alisema: "Polisi ya Palestina lazima ifunzwe kuzuia machafuko katika Ukanda wa Gaza; kwa sababu lazima kuwe na utawala wa Palestina huko."

Hii inakuja wakati hapo awali pia alikuwa amedai: "Siamini kuwa Warusi wana nia ya kweli ya kujadiliana amani (na Ukraine). Tumeongeza misaada ya kijeshi kwa Ukraine. Putin anaweza asishikamane na makubaliano yoyote ya amani ya muda mrefu na Ukraine. Msaada wetu kwa Kyiv ni zaidi ya Euro bilioni 187. Urusi lazima ilipe uharibifu uliofanywa kwa Ukraine kwa kutumia mali zake zilizofungwa. Ukraine inahitaji drones na risasi. Tutaiunga mkono Ukraine katika kujitetea kwake, na Urusi haitaweza kupinga muda mrefu kuliko sisi! Urusi haina nia ya amani sasa na inahitaji kushinikizwa kwa mazungumzo."