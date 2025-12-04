Kusainiwa kwa Mkataba wa Amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo (DRC) na Rwanda | Pichani ni Rais wa Congo na Rais wa Rwanda - Nyuzo za Furaha

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo (DRC) na Jamhuri ya Rwanda zimeingia rasmi katika ukurasa mpya wa mahusiano ya kidiplomasia baada ya kusainiwa kwa mkataba wa amani kati ya marais wa nchi hizo mbili, tukio lililoshuhudiwa na jumuiya ya kimataifa na viongozi mbalimbali wa kikanda.

Katika hafla hiyo ya kihistoria, Rais wa DRC na Rais wa Rwanda walionekana uso kwa uso, wakisaini makubaliano yenye lengo la kumaliza mvutano wa muda mrefu, mapigano ya mpakani, na ukosefu wa utulivu uliodumu kwa miaka mingi, hususan katika mashariki mwa Kongo.

Makubaliano hayo yanalenga:

1-Kusitisha mapigano na uhasama wa kijeshi,

2-Kurejesha usalama na utulivu katika eneo la mpaka,

3-Kukomesha uungaji mkono wa makundi ya waasi,

4-Kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na kiintelijensia,

5-Na kufungua ukurasa mpya wa mahusiano ya kidiplomasia na kiuchumi kati ya nchi hizo mbili.

Wachambuzi wa siasa za Maziwa Makuu wanasema kuwa mkataba huu ni hatua nyeti na ya kihistoria, kwani kwa miaka mingi eneo la mashariki mwa Kongo limekuwa kivutio cha migogoro, mauaji ya raia, wakimbizi, na uporaji wa rasilimali asilia.

“Soma katika nyuso zao,” ni kauli inayobeba maana pana, kwani ilionekana wazi kwenye sura za marais hao ishara ya tahadhari, uzito wa jukumu walilobeba, lakini pia matumaini mapya ya amani kwa mamilioni ya wananchi wa nchi hizo mbili.

Wananchi wa DRC na Rwanda, pamoja na jumuiya ya kimataifa, wanaendelea kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa makubaliano haya, huku matumaini yakielekezwa kuwa mkataba huu hautabaki kwenye karatasi pekee, bali utageuka kuwa amani ya kweli, usalama wa kudumu, na maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa eneo lote la Maziwa Makuu ya Afrika.