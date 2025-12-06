Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu shirika la habari la Al Jazeera, Kamanda wa jeshi la Ukraine alidai leo Jumamosi katika hotuba: "Nchi yetu imekuwa ngao ya Ulaya dhidi ya uchokozi wa Urusi. Mapambano lazima yapelekwe ndani ya eneo la Urusi kwa kutumia drones na makombora."

Afisa huyu wa kijeshi wa Ukraine alidai: "Bila jeshi letu, hakuna hakikisho la usalama katika siku zijazo, na hatuna budi isipokuwa kusimama kidete."

Hii inakuja wakati Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilitangaza masaa machache yaliyopita kwamba ulinzi wa anga wa nchi hiyo ulifanikiwa kudungua drones 116 za Ukraine usiku kucha.

Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliongeza kuwa vikosi vya drones vya nchi hiyo vililenga nafasi za vikosi vya Ukraine kwenye ukingo wa Mto Dnieper.

Pia, chanzo cha kijeshi cha Urusi kilitangaza kuwa vikosi vya nchi hiyo vililenga kituo cha amri cha vikosi vya mpaka vya Ukraine katika mhimili wa Sumy.