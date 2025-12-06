Waziri wa Mambo ya Nje wa Uhispania: Suluhisho la Utulivu katika Kanda ni Suluhisho la Mataifa Mawili

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Asharq, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uhispania, José Manuel Albares, Jumamosi katika Mkutano wa Doha, alielezea ongezeko la vurugu za walowezi wa Israeli katika Ukingo wa Magharibi kama "nje ya udhibiti" na kusisitiza: "Suluhisho la kweli la amani na utulivu katika kanda ni suluhisho la mataifa mawili."

Albares alisema: "Tulikosolewa kwa kuitambua nchi ya Palestina, lakini tulifanya hivyo ili kuleta haki kwa watu wa Palestina."

Alisisitiza: "Suluhisho la mataifa mawili ni njia halisi ya amani na utulivu kwa Wapalestina na Waisraeli."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Uhispania aliongeza: "Wakati umefika wa kuanzisha nchi halisi ya Palestina, na hii inamaanisha kwamba Ukingo wa Magharibi na Gaza lazima viwe chini ya udhibiti wa Wapalestina."