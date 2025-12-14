Erdoğan Kuzungumza na Trump Kuhusu Mpango wa Amani wa Ukraine

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu shirika la habari la Anadolu, Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdoğan alitangaza leo, Jumamosi, nia yake ya kuzungumza na Rais wa Marekani kuhusu mpango wa amani wa Ukraine.

Rais wa Uturuki alisema kwamba anakusudia kujadili na Trump mpango wa kutatua mgogoro wa Ukraine.

Recep Tayyip Erdoğan alitangaza: "Amani iko karibu, tunaiona."

Akisisitiza umuhimu wa kuhakikisha usalama wa usafirishaji katika Bahari Nyeusi, Erdoğan alisema: "Eneo hili halipaswi kutumiwa vibaya kwa ajili ya kulipiza kisasi; hali kama hiyo haitakuwa na manufaa kwa Urusi wala Ukraine."

Hii inakuja wakati Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki ilikuwa imetangaza hapo awali kuwa meli ya kigeni inayomilikiwa na kampuni ya Kituruki imeharibiwa baada ya shambulio kwenye bandari ya Chornomorsk nchini Ukraine.

Taarifa hiyo ilisema kuwa shambulio hili linathibitisha wasiwasi ambao Ankara ilikuwa imeuleta mapema kuhusu uwezekano wa vita vinavyoendelea katika eneo hilo kuenea hadi Bahari Nyeusi na athari zake kwa usalama wa baharini na uhuru wa usafirishaji.