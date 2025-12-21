  1. Home
  2. special-issue
  3. Asia

Mbunge wa Iraq: Hashd al-Shaabi ni dhamana ya usalama wa nchi dhidi ya vitisho vya kigaidi

21 Desemba 2025 - 10:33
News ID: 1764268
Source: ABNA
Mbunge wa Iraq: Hashd al-Shaabi ni dhamana ya usalama wa nchi dhidi ya vitisho vya kigaidi

Mbunge wa Iraq amesisitiza umuhimu wa jukumu la vikosi vya Hashd al-Shaabi katika kulinda usalama wa nchi hiyo.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Al-Maalouma, mbunge Mukhtar al-Turkmani amesisitiza kuwa vikosi vya Hashd al-Shaabi ni kama mdhamini wa usalama wa Iraq dhidi ya vitisho vya kigaidi. Aliongeza: "Vikosi hivi katika miaka ya hivi karibuni vamethibitisha kuwa ni nguvu ya kitaifa na vinatoa mhanga kulinda nchi. Wamefanikiwa kukabiliana na mashambulizi hatari zaidi ya kigaidi."

Al-Turkmani alisema kuwa kulinda na kuunga mkono vikosi hivi ni wajibu wa kitaifa kwani ni nguzo ya msingi ya mfumo wa usalama wa Iraq.

Your Comment

You are replying to: .
captcha