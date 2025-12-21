  1. Home
Mwitikio wa Kata'ib Hezbollah ya Iraq kuhusu madai ya kupokonya silaha upinzani

21 Desemba 2025 - 10:33
Source: ABNA
Vikosi vya Kata'ib Hezbollah nchini Iraq vimesisitiza upinzani wao mkali dhidi ya mazungumzo yoyote yanayohusu kupokonywa silaha kwa vikosi hivyo.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Sputnik, Kata'ib Hezbollah imetoa taarifa ikisema inakataa mazungumzo yoyote kuhusu kupokonya silaha au kuhodhi silaha mikononi mwa serikali pekee. Taarifa hiyo ilisema: "Upinzani ni haki ya kisheria, na silaha zitabaki mikononi mwa wapiganaji wa Kata'ib Hezbollah."

Iliongezwa kuwa kuzungumza na serikali kuhusu suala hili kutawezekana tu baada ya kuondoka kwa vikosi vyote vya uvamizi vya NATO na jeshi la Uturuki. Taarifa hiyo pia ilisisitiza haja ya kuhakikisha usalama wa watu wa Iraq na maeneo matakatifu dhidi ya vitisho vya makundi yanayofungamana na Jolani na vikosi vya Peshmerga.

