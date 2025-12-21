Mwitikio wa Kata'ib Hezbollah ya Iraq kuhusu madai ya kupokonya silaha upinzani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Sputnik, Kata'ib Hezbollah imetoa taarifa ikisema inakataa mazungumzo yoyote kuhusu kupokonya silaha au kuhodhi silaha mikononi mwa serikali pekee. Taarifa hiyo ilisema: "Upinzani ni haki ya kisheria, na silaha zitabaki mikononi mwa wapiganaji wa Kata'ib Hezbollah."

Iliongezwa kuwa kuzungumza na serikali kuhusu suala hili kutawezekana tu baada ya kuondoka kwa vikosi vyote vya uvamizi vya NATO na jeshi la Uturuki. Taarifa hiyo pia ilisisitiza haja ya kuhakikisha usalama wa watu wa Iraq na maeneo matakatifu dhidi ya vitisho vya makundi yanayofungamana na Jolani na vikosi vya Peshmerga.