  1. Home
  2. special-issue
  3. Asia

Maneno ya kivita ya waziri wa Kizayuni dhidi ya Gaza na Lebanon

21 Desemba 2025 - 10:34
News ID: 1764270
Source: ABNA
Maneno ya kivita ya waziri wa Kizayuni dhidi ya Gaza na Lebanon

Waziri wa Fedha wa utawala wa Kizayuni ametoa matamshi ya kivita dhidi ya Gaza na Lebanon.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Bezalel Smotrich, Waziri wa Fedha wa utawala wa Kizayuni, akitoa maneno ya kivita, amedai kuwa utawala huo utalazimika kufanya mashambulizi mapya dhidi ya Gaza na Lebanon kabla ya kufanyika kwa uchaguzi katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu.

Aliongeza kuwa usitishaji vita wa sasa huenda usidumu kwa muda mrefu. Hii ni huku utawala wa Kizayuni ukiwa haujazingatia ahadi zake zozote tangu kile kinachoitwa utekelezaji wa usitishaji vita katika Ukanda wa Gaza na Lebanon na haujasitisha mashambulizi yake dhidi ya maeneo hayo. Smotrich alisema kuwa bado hakuna ratiba maalum au matukio yaliyopangwa yatakayopelekea mashambulizi hayo, lakini hali ya sasa si imara.

Your Comment

You are replying to: .
captcha