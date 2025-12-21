Maneno ya kivita ya waziri wa Kizayuni dhidi ya Gaza na Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Bezalel Smotrich, Waziri wa Fedha wa utawala wa Kizayuni, akitoa maneno ya kivita, amedai kuwa utawala huo utalazimika kufanya mashambulizi mapya dhidi ya Gaza na Lebanon kabla ya kufanyika kwa uchaguzi katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu.

Aliongeza kuwa usitishaji vita wa sasa huenda usidumu kwa muda mrefu. Hii ni huku utawala wa Kizayuni ukiwa haujazingatia ahadi zake zozote tangu kile kinachoitwa utekelezaji wa usitishaji vita katika Ukanda wa Gaza na Lebanon na haujasitisha mashambulizi yake dhidi ya maeneo hayo. Smotrich alisema kuwa bado hakuna ratiba maalum au matukio yaliyopangwa yatakayopelekea mashambulizi hayo, lakini hali ya sasa si imara.