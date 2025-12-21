Mjumbe Maalum wa UN: Cairo inaunga mkono mauaji ya kimbari ya Wapalestina

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia shirika la habari la Quds, Mjumbe Maalum wa Umoja wa Mataifa Francesca Albanese amekosoa vikali makubaliano ya gesi kati ya Misri na utawala wa Kizayuni, akisema kuwa makubaliano hayo yanaonyesha uungaji mkono wa kushangaza wa Cairo kwa Tel Aviv katika mauaji ya kimbari ya Wapalestina.

Albanese aliongeza: "Misri inaweza kusema inachotaka, lakini kununua gesi yenye thamani ya dola bilioni 35 kutoka kwa utawala wa Kizayuni ni ukiukaji wa sheria za kimataifa." Katika akaunti yake ya X, aliitaka nchi isipendelee maslahi ya kiuchumi kuliko maadili ya kibinadamu. Makubaliano hayo ya gesi ndiyo mkataba mkubwa zaidi katika historia ya utawala huo.