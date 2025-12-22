Mashambulizi ya utawala wa Kizayuni huko Gaza yanaendelea, watu 20 wauawa kwa kuporomoka kwa nyumba

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu shirika la habari la Palestina la Shehab, helikopta za kijeshi za utawala wa Kizayuni zimeanza tena mashambulizi na ufyatuaji risasi kaskazini mwa mji wa Rafah. Mashambulizi pia yameripotiwa mashariki mwa kambi za Al-Bureij na Al-Maghazi.

Jeshi la Israel linaendelea na operesheni kubwa ya uharibifu mashariki mwa mtaa wa Al-Zaytun. Ndege za kivita zimeshambulia maeneo kadhaa huko Rafah na mashariki mwa Khan Yunis.

Idara ya ulinzi wa raia ilisema watu 20 wamefariki tangu kuanza kwa mwezi huu kutokana na kuporomoka kwa nyumba 22. Licha ya amri ya kuhama nyumba hizo, hali mbaya ya hewa na kuharibiwa kwa mahema kutokana na dhoruba kumewafanya watu wengi kukosa mahali salama pa kuishi.