Hofu ya Tel Aviv kuhusu operesheni zinazoweza kufanywa na Wayemeni dhidi ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, operesheni za mafanikio za vikosi vya Ansarullah vya Yemen dhidi ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu zimeufanya utawala wa Kizayuni uendelee kuishi kwa hofu na kero dhidi ya vikosi hivyo, kiasi kwamba jeshi la utawala wa Israel limetangaza kuwa kuna hatari ya kufanyika operesheni dhidi ya Israel kutoka kwa Wayemeni.

Jeshi la utawala huo liliongeza kuwa vikosi vya Ansarullah vinapata mafunzo ya kijeshi na si lazima vitoe mashambulizi dhidi ya Wazayuni kutokea Yemen, bali mashambulizi hayo yanaweza kufanywa na Wayemeni wanaoishi nchi nyingine kama Lebanon, Jordan, Iraq na Syria, kwani kuna makumi ya maelfu ya Wayemeni kote Mashariki ya Kati.

Tel Aviv, kwa mara nyingine tena ikitoa madai yake dhidi ya Iran na kujaribu kueneza chuki dhidi ya Iran, ilidai kuwa Tehran inaweza kuvitaka vikosi hivyo kufanya mashambulizi dhidi ya upande wa ndani wa Israel kwa kutumia makombora ya balistiki, ndege zisizo na rubani (drones) au hata mashambulizi ya nchi kavu. Ikiwa mashambulizi dhidi ya Ukanda wa Gaza yataanza tena, vikosi vya Ansarullah vitaanza tena operesheni zao dhidi ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu.