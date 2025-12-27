Makamu wa Rais wa Baraza Kuu la Waishe Shia wa Lebanon: Msitoe hata nafasi wala marupurupu kwa adui Mzayuni

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Sheikh Ali Al-Khatib, Makamu wa Rais wa Baraza Kuu la Waishe Shia wa Lebanon, ameitaka serikali isitoe marupurupu ya kisiasa bila malipo kwa adui wa Kizayuni.

Katika khutuba zake za Ijumaa kwenye makao makuu ya baraza hilo mjini Beirut, aliitaka serikali ya Lebanon kufanya juhudi za kuikomboa ardhi za Lebanon zilizokaliwa, kurudisha wakimbizi, kuanza mchakato wa ujenzi upya, na kuwaliberisha wafungwa walioko mikononi mwa utawala wa Kizayuni wa Israel.

Alisema kuwa matatizo ya wananchi wa Lebanon yanatokana na uvamizi unaoendelea wa Kizayuni katika maeneo mbalimbali ya nchi, pamoja na marupurupu bila malipo yanayotolewa na serikali kwa adui wa Israeli.

Al-Khatib, akipinga mkusanyiko wa silaha unaoendelea na serikali kaskazini mwa mto Litani, alisema kuwa hilo ni huduma kwa adui wa Kizayuni, ambaye bado anatawala baadhi ya maeneo ya Lebanon na kuendelea na ubaguzi, mauaji na uharibifu wa nchi hiyo.

Aidha, alikosoa sera ya kujinyenyekeza mbele ya adui wa Kizayuni na kutekeleza maelekezo ya Marekani, na kuwataka viongozi wa Lebanon waache kutoa marupurupu kwa adui wao ili adui ajue kuwa Lebanon si dhaifu.