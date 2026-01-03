Vitisho vya Trump dhidi ya Iran Vinatokana na Kukata Tamaa: IRGC

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) limetoa taarifa likisisitiza kuwa vitisho vya hivi karibuni vya Rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Iran vinaakisi hali ya kukata tamaa. IRGC imethibitisha tena azma yake ya kuilinda jamii ya Kiislamu na kukabiliana na njama zinazoendelea za uhasama.

Taarifa hiyo ilitolewa Jumamosi, sambamba na maadhimisho ya kumbukumbu ya kuuawa shahidi Luteni Jenerali Qassem Soleimani na Marekani nchini Iraq tarehe 3 Januari 2020. IRGC imesema kauli za hivi karibuni za Trump zinafuatia juhudi zilizoshindwa za kuilazimisha Iran kusalimu amri, juhudi ambazo zimedhoofishwa na uelewa wa wananchi na umoja wa kitaifa.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, IRGC imehuisha utii wake kwa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, na kuahidi kuendelea kuitumikia jamii ya Iran na kusimama imara kwa ajili ya Iran yenye nguvu na uhuru, licha ya shinikizo la nje.

IRGC pia imemtaja Shahidi Qassem Soleimani kama mhimili muhimu ambaye urithi wake unaendelea kuunda Mhimili wa Upinzani (Axis of Resistance). Imeeleza kuwa, miaka sita baada ya kuuawa kwake, athari ya Soleimani imezidi kuongezeka huku harakati za upinzani katika eneo zikizidi kuimarika. Aidha, imesisitiza kuwa ustahimilivu wa Iran wakati wa vita vya siku 12 vya Juni dhidi ya Israel ulidhihirisha kuwepo kwa watu wengi nchini Iran wenye roho na msimamo kama wa Shahidi Soleimani.

Taarifa hiyo imeongeza kuwa Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israel wanajaribu kuidhoofisha Iran kupitia misukosuko na shinikizo baada ya kushindwa kuipokonya nguvu kwa njia ya kijeshi na mauaji ya kulengwa. IRGC imehitimisha kwa kusema kuwa kuendelea kwa harakati za upinzani - ikiwemo mapambano ya Wapalestina - kunathibitisha kuwa njia ya Shahidi Soleimani bado ina ushawishi mkubwa katika eneo lote.