China: Hatua za Marekani zinatishia amani na usalama wa kimataifa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Al Jazeera, mwakilishi huyo wa Beijing alisema katika mkutano wa leo Jumatatu: "Beijing inalaani vikali hatua haramu za upande mmoja za Marekani." Aliongeza kuwa Washington imetanguliza ushawishi wake mbele ya ushirikiano wa kimataifa na kutanguliza hatua za kijeshi mbele ya jitihada za kidiplomasia. Alisema kuwa Beijing imeshtushwa sana na uvamizi wa Marekani nchini Venezuela na kutekwa nyara kwa Rais halali, na inalaani vikali uonevu huo wa Marekani.