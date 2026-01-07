Trump Atapanga Hatua Kuhusu Mafuta ya Venezuela Ijumaa

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-: Trump Aeleza Mpango wa Mafuta ya Venezuela, Atakutana na Wakurugenzi wa Makampuni Makuu Ijumaa

Donald Trump aliandika katika chapisho kwenye jukwaa la kijamii la “Haqiqa!” kwamba mafuta “ya ubora wa juu” yatahamishwa kupitia meli za kuhifadhia na kisha kutolewa moja kwa moja katika bandari za Marekani, na akasisitiza kuwa ameagiza Chris Wright, Waziri wa Nishati, kutekeleza mpango huu “mara moja”.

Aliongeza kuwa mapato yatokanayo na mauzo ya mafuta yataendelea kudhibitiwa na yeye kama Rais wa Marekani, na yatumike kwa kile alichoeleza kama “manufaa ya wananchi wa Venezuela na Marekani”.

Kuhusiana na hilo, Associated Press iliripoti kuwa Ikulu inapanga mkutano Ijumaa katika ofisi ya Trump Ikulu na wakurugenzi wa makampuni makuu ya mafuta, ikiwemo Exxon, Chevron na ConocoPhillips, ili kujadili masuala ya Venezuela na mipango yao ya kushiriki katika sekta ya mafuta ya nchi hiyo.

Trump pia alisema kuwa Washington itanunua kati ya pipa milioni 30 hadi 50 za mafuta kutoka Venezuela.